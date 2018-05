La lista de Colombia, con 6 jugadores del fútbol argentino

Seis jugadores que actúan en el fútbol argentino fueron incluidos por el director técnico José Pekerman en la nómina provisoria de 35 que integra la Selección Colombia, de cara a la próxima Copa del Mundo Rusia 2018.

Cuatro futbolistas de Boca Juniors fueron designados: el marcador de punta Frank Fabra, los mediocampistas Sebastián Pérez, Wilmar Barrios y el extremo Edwin Cardona. Además también fueron llamados el guardavallas Iván Arboleda (Banfield) y el volante ofensivo Juan Fernando Quintero (River Plate).

En la lista previa de la que saldrán los 23 definitivos también asoman el goleador Radamel Falcao García (ex River y hoy en el Mónaco francés), el atacante Teófilo Gutiérrez (ex Rosario Central y River, con actualidad en Junior de Barranquilla) y los enganches Giovanni Moreno (ex Racing y con presente en el fútbol chino) y James Rodríguez (surgido en Banfield y figura hoy del Bayern Munich alemán).

Colombia intervendrá en el grupo H del Mundial 2018 y debutará ante Japón el martes 19 en el Mordovia Arena de Saransk. Luego se enfrentará a Polonia (domingo 24, en Kazan) y a Senegal (jueves 28, en Samara).

La lista completa:

Arqueros: David Ospina (Arsenal, Inglaterra), Camilo Vargas (Deportivo Cali), José Fernando Cuadrado (Once Caldas) e Iván Arboleda (Banfield, ARGENTINA)

Defensores: Santiago Arias (PSV Eindhoven, Holanda), Frank Fabra (Boca Juniors, ARGENTINA), Stefan Medina (Monterrey, México), Yerry Mina (Barcelona, España), Davinson Sánchez (Tottenham, Inglaterra), Johan Mojica (Girona, España), William Tesillo (León, México), Cristian Zapata (Milan, Italia), Oscar Murillo (Pachuca, México), Bernardo Espinosa (Girona, España) y Farid Díaz (Olimpia, Paraguay)

Mediocampistas: Abel Aguilar (Deportivo Cali), Wilmar Barrios (Boca Juniors, ARGENTINA), Sebastián Pérez (Boca Juniors, ARGENTINA), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus, Italia), Edwin Cardona (Boca Juniors, ARGENTINA), James Rodríguez (Bayern Munich, Alemania), Juan F. Quintero (River, ARGENTINA), Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua, China), Carlos Sánchez (Espanyol, España), Mateus Uribe (América, México), Gustavo Cuellar (Flamengo, Brasil), José Izquierdo (Brighton, Inglaterra), Yimmi Chará (Junior de Barranquilla) y Jefferson Lerma (Levante, España

Delanteros: Teófilo Gutiérrez (Junior de Barranquilla), Radamel Falcao García (Mónaco, Francia), Carlos Bacca (Villarreal, España), Miguel Borja (Palmeiras, Brasil) y Duvan Zapata (Sampdoria, Italia).