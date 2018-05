A seis meses de la desaparición del ARA San Juan, aún esperan

Roberto Daniel Medina, Jorge Valdez, Ramiro Arjona, Luis Carlos Nolasco, Cristian Ibáñez, Sergio Cuellar y Victor Enríquez. Los familiares de los siete salteños aún esperan un milagro. Ellos son parte de la tripulación de 44 argentinos que desaparecieron con el ARA San Juan hace seis meses.

Hoy, a las 19, parientes y amigos de los submarinistas se juntarán en la plaza 9 de Julio y otros se sumarán a la marcha central que se realizará en Mar del Plata.

Hoy se cumplen seis meses de la desaparición del submarino y no hay datos concretos sobre su paradero, pese a la búsqueda internacional que se realizó en los primeros meses.

"Siempre mantenemos la fe, estamos esperando un milagro", expresó ayer a El Tribuno Faustino Arjona, padre del salteño Ramiro Arjona. Como otros familiares, se niega a hablar de muerte o desechan la idea de que jamás se volverán a ver. La ilusión se mantiene firme pese a que llegaron a escuchar que hubo "un evento violento no nuclear".

"Los chicos están vivos. No los quieren encontrar. No me gusta que me den el pesame", agregó Faustino. "Hay gente que cree que estamos locos, no es así. Tenemos esperanza pero necesitamos que siga la búsqueda", enfatizó el padre de Ramiro Arjona.

El submarinista formó una familia en Mar del Plata, allá también lo esperan su esposa y sus dos hijos, una adolescente de quince y un nene de nueve años.

Los Arjona tienen otro integrantes de la familia en la Armada, un hermano de Ramiro, que vive en Tierra del Fuego.

Angustia

Eduardo es hermano de Luis Nolasco. A él tampoco se le derrumbó la esperanza. Algunos de sus familiares se fueron a Mar del Plata pero el se quedó y estará presente, a las 19, en la plaza 9 de Julio.

"Seguimos con mucha angustia porque no los encuentran. Ya pasaron varias semanas sin operativos ni rastrillajes. Estamos cada vez más triste, pero seguimos esperando el milagro. Nunca vamos a perder la fe", expresó Eduardo anoche a este medio.

En Miramar, Luis tiene a dos nenas y a su esposa. En Salta, amigos y familiares del barrio Limache lo esperan, pese al paso del tiempo.

Búsqueda

A principios de este mes se abrieron los sobres en el marco del proceso de "contratación directa por urgencia" para que una empresa brinde "un servicio de búsqueda" con el objetivo de hallar al submarino.

En total se presentaron nueve ofertas y el Ministerio de Defensa debe definir a qué empresa encargará el trabajo.

Según publicó el portal de compras públicas, doce empresas descargaron los pliegos de la convocatoria y, de ellas, fueron nueve las que finalmente presentaron sus propuestas para la contratación.

Dos firmas hicieron propuestas con su cotización en euros: Falcon High Tech America SRL, por 1.850.000, que ingresó la oferta de menor costo, aunque no cubre todos los incisos contemplados, y Compañía Sud Americana de dragados, por 17.780.460, la más cara.

Las siete restantes son Sistemas Electrónicos Subacuáticos (SEA), cuya oferta es de US$ 4.810.000; Igeostest Geosciences SL, por US$ 10.700.000; Bahía Grande LN S.A., por 10.209.815; Proios Salvage S.A., por US$ 7.430.000; Grupo HGM Tecnologías Submarinas, S.A., por US$ 6.140.000; Williamson & Associates, Inc, US$ 6.234.600, y Ocean Infinity, Inc, por un monto de US$ 7.500.000.

El Gobierno deberá analizar el alcance de las distintas propuestas para determinar cuál se ajusta mejor en términos técnicos y financieros al objetivo de la contratación.

Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, y si bien no está fijada la fecha para definir la firma elegida, el proceso podría demandar varios días.

La convocatoria para la contratación de este tipo de servicios privados para buscar al San Juan fue anunciada el 16 de abril último por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tras su paso por la Comisión Bicameral del Congreso que investiga la desaparición del submarino.

Los requisitos fueron publicados al día siguiente a través del portal de compras públicas del Estado nacional, y si bien inicialmente el plazo para presentar propuestas era de nueve días, luego se extendió.

Este proceso administrativo se puso en marcha luego de que integrantes de la Bicameral reclamaran en dos ocasiones una definición en este sentido al Gobierno nacional, a partir del reclamo de los familiares para que la búsqueda continuara con empresas que pudieran aportar tecnología de punta.

El 15 de noviembre pasado, la Armada Argentina perdió contacto con el submarino ARA San Juan cuando se encontraba a la altura del golfo San Jorge, en el marco de su recorrido desde Ushuaia hacia la ciudad de Mar del Plata.

En tanto, la marcha de mañana, que comenzará a las 16 desde la Base Naval de Mar del Plata, concluirá con la celebración de una misa oficiada por el obispo Gabriel Mestre, en memoria de los 44 tripulantes desaparecidos.

