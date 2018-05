Denuncian que otro alumno recibió tres descargas eléctricas

La señora Fabiana Soria (31), presentó una denuncia contra la Escuela de Educación Técnica Juana Azurduy de la ciudad de Gral. Güemes, debido a tres golpes de corriente que habría sufrido su hijo, un menor de 14 años que es alumno de dicha institución, donde cursa el segundo año en turno tarde.

De acuerdo a la denuncia presentada por la señora Soria, el día 12 de abril pasado durante las clases de taller, su hijo habría sufrido tres golpes de corriente mientras realizaba prácticas de las clases de electricidad. Al decir de la mujer la última de las descargas habría sido la más intensa y le provocó un dolor en el pecho, por lo que tuvo que ser asistido por sus compañeros de curso, retirándose posteriormente a su domicilio.

“Mi hijo llegó con dificultades para respirar y un fuerte dolor en el pecho, por lo que lo llevé de inmediato al hospital Castellanos. Allí fue asistido por la doctora Mónica Chalub, quien lo tuvo en observación y luego le dio el alta indicándole 48 hs de reposo”, declaró la madre, quien se dirigió luego, de forma inmediata, a la escuela para hablar con las autoridades de la misma.

“Me molestó mucho que no se hicieran cargo. Además, me enteré que los chicos estaban solos en la clase y que el docente a cargo no estuvo presente cuando ocurrió el accidente”, manifestó visiblemente compungida la mujer.

La escuela técnica se encuentra muy bien provista de cámaras de seguridad, por lo que Fabiana Soria solicitó ver las filmaciones registradas durante esa hora de taller. “No me las quisieron mostrar. Hubo mucha resistencia. Cuando lo hicieron solo me mostraron unos pocos minutos. Pero allí se ven las tres descargas que recibió mi hijo y se ve con claridad cómo la última lo tira hacia atrás y él se toma el pecho, solo lo asisten dos compañeros y no se ve a ningún profesor en el taller”, describió la mujer conmovida por el recuerdo del episodio.

No conforme con lo que pudo ver en las cámaras de seguridad, Soria solicitó que el establecimiento educativo le permita ver toda la cinta sin corte alguno. “Lo hice por medio de una nota y me presenté con mi abogado en la Escuela Técnica. Pude ver nuevamente las tres descargas y la ausencia del docente a cargo. También les pregunté sobre el seguro escolar y me dijeron que no lo habían pagado por razones económicas. Pero yo sí realicé el pago en el mes de marzo”, dijo la mujer.

Y recordó también que “hace unos días tomé conocimiento de que hubo otro chico que sufrió un golpe de corriente. Quiero que el Ministerio venga y realice una inspección sobre el estado de toda la red. Que no esperen que pase algo más grave con los alumnos”.

La señora Soria realizó una denuncia similar ante el Ministerio de Educación, sin que haya obtenido respuesta alguna hasta la fecha. “Desde Supervisión nos pidieron que todo se arregle a puertas cerradas, pero ya pasó un mes y no tengo ninguna solución. Mi hijo quedó afectado y padece ahora un dolor constante en su brazo izquierdo. Es por esta razón que recurro a los medios de comunicación”, finalizó la madre del menor afectado.

Lo que dicen desde la escuela

El Tribuno pudo constatar que existe un gran malestar en el plantel docente de la Escuela Técnica por toda esta situación, porque consideran que hay mucha falta de veracidad en lo denunciado por la señora Fabiana Soria. Por eso dijeron que “por el momento” no brindarán ningún tipo de declaraciones.

Sin embargo, ante una consulta puntual de este medio el director del establecimiento, profesor Joe Barrando expresó: “Es una situación preocupante por todo lo que expresa la señora Soria, pero nosotros ya derivamos todo el material fílmico, las pruebas y los informes correspondientes al Ministerio de Educación. Estamos esperando una respuesta por parte de ellos. Cuando eso ocurra vamos a convocar a todos los interesas para informarles sobre lo que realmente pasó”, dijo.