El juicio al exjuez Reynoso se desarrolla a paso muy lento

Continúa a paso muy lento el desarrollo del juicio al exjuez federal de Orán, Juan Raúl Reynoso, y a otros siete imputados por el delito de asociación ilícita. El debate que comenzó el 4 de septiembre del año pasado cayó en una meseta en las últimas semanas debido a la presencia de testigos que no aportaron datos o pruebas relevantes para el proceso, como ocurrió en la jornada de ayer.

De las doce personas que citó en esta oportunidad el Tribunal Oral Federal de Salta solo declararon seis, de las cuales cuatro no se hicieron presente. Cuando se aprestaba a escuchar a los dos restante testigos, a través del sistema de viodeoconferencia desde la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, el presidente del tribunal, Federico Díaz, anunció la suspención de la audiencia.

Ocurrió que Reynoso sufrió una descompensación a raíz de sus problemas con la diabetes que lo afectan. Luego de un cuarto intermedio de más de media hora el secretario del tribunal, Hugo Federico Mezzena, informó que al ser examinado por los médicos del Samec se determinó que el exjuez tuvo síntomas de una hipoglucemia. Es decir que sus niveles de glucosa o azúcar en la sangre eran bajos. Por ese motivo los profesionales resolvieron que debe ser internado por 24 horas en el hospital San Bernardo.

El fiscal general Carlos Martín Amad y el querellante Carlos Garmendia volvieron a expresar su malestar por la irrelevante presencia de estos testigos. Amad ya había anunciado en su oportunidad que desistía de la citación de estas personas, pero tanto Reynoso como los defensores de los otros imputados no dieron su conformidad. "La mayoría de estas personas son testigos de allanamientos al juzgado de Orán o a los domicilios de los imputados y lo que hacen es limitarse a confirmar que lo vieron y ratificar las actas que firmaron y nada más", explicó Garmendia. A su juicio el querellante "en términos concretos, respecto a la causa, no es mucho lo que puede aportar y por eso me parece un despropósito que lo hagan venir para cumplir con este trámite en un lapso de no más de cinco a diez minutos".

"Esto va para largo"

La demora en el desarrollo del juicio obedece al hecho de que las audiencias de debate se realizan una vez a la semana (los lunes). Esto se debe a que el tribunal está integrado por jueces foráneos, quienes por los compromisos que tienen en sus respectivas jurisdicciones solo disponen de ese día para trasladarse a esta ciudad. Los camaristas Carlos Jiménez Montilla y Gabriel Casas llegan desde Tucumán y Federico Díaz, desde Santiago del Estero.

A este ritmo todo indica que el juicio podría culminar cerca de fin de año, tomando en cuenta que aún restan declarar alrededor de cien testigos y la demora que ocasionará el receso de la feria judicial de invierno. "Lo ideal sería que el tribunal hiciera una selección de unos veinte testigos y que los cite para un sola audiencia, porque así como van las cosas esto va para largo", se quejó el querellante Carlos Garmendia.

En la causa también están imputados los abogados María Elena Esper, René Alberto Gómez, Ramón Valor y Arsenio Eladio Gaona, además de los empleados del Juzgado Federal de Orán, Miguel Angel Saavedra y Hugo Víctor Aparicio y la hermana de éste último, Candelaria Aparicio. Al exjuez Reynoso se lo acusa de liderar una organización delictiva que favorecía con sus resoluciones judiciales a narcotraficantes detenidos, a cambio de dinero y/o dádivas.