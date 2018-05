Panaderos advierten sobre las subas en los insumos y la baja sin freno en las ventas

Desde la Cámara que los nuclea dicen que el Gobierno no escucha.

En las últimas semanas los panaderos de Salta se vieron obligados a subir el precio de sus productos, además de reducir la producción de especialidades, como facturas, masas y tortas. El incremento de los costos en los insumos, el corte de la financiación y los altos intereses bancarios que deben pagar para cubrir pagos diferidos están poniendo en jaque al sector, según declaraciones de Martín Petrocelli, titular de la Cámara de Panaderos.

En diálogo con El Tribuno, el empresario destacó que desde el Gobierno no los están escuchando. "Vivimos una incertidumbre muy grande, el precio de la harina está atado a los commodities del trigo y todo al dólar", analizó.

Petrocelli aseguró que los empresarios del sector buscan soportar lo más posible las subas y no trasladarlas al precio del pan, pero está resultando imposible. El representante de la Cámara informó que el precio de la harina cambia todos los días y a esto se atan los valores del azúcar, grasas, mantecas y otros productos necesarios para la producción de las variedades de consumo, aparte del pan francés y el felipe.

La semana pasada los panaderos tuvieron que enfrentarse la falta de harina, cuya distribución volvió a regularizarse esta semana. Sin embargo, desde la Cámara destacaron que se cortó el crédito para el pago en cuotas o a 15 días. Ahora los pagos deben hacerse en el acto, ante la falta de estabilidad en los precios. Petrocelli agregó que los bancos están cobrando intereses altísimos para la cobertura de pagos.

"No se puede ni pensar en sacar un préstamo. Si me preguntan sin vamos a poder invertir, les aseguro que no. Estamos sobreviviendo", destacó el empresario.

En el mismo sentido se expresó Rubén Velázquez, dueño de una panadería de la zona del macrocentro. "En 15 días la bolsa de 50 kilos de harina pasó de 380 a 650 pesos", detalló el empresario, que confirmó que el resto de los insumos también subió y que bajaron las ventas.

"Los clientes están comprando el pan de todos los días, ya no se dan un gusto llevando alguna especialidad. Además siguen comprando con la misma plata y llevan menos cantidad", destacó.

Petrocelli analizó que si bien el pan subió, sigue siendo uno de los productos más baratos de la canasta básica de alimentos, mientras que el aceite, los huevos y chocolates siguen en ascenso.

"Somos los vecinos"

Paola es cajera de una panadería de San Martín al 2000 y contó que la mayoría de los clientes compran menos. Si bien siguen destinando la misma suma de dinero, ya no llevan la misma cantidad. Consultada sobre si hubo un cambio en los productos elegidos, Paola destacó que se limitó la venta de especialidades y que solo se lleva pan en tira y tortillas. "La mayoría viene y se queja por lo que ocurre y acusan al Gobierno. Es difícil porque nuestros clientes son nuestros vecinos y estamos juntos en esto", expresó la joven.

Lucía atiende al público en una panadería de la zona sur de la ciudad, donde algunos clientes ya comenzaron a preguntar por el "pan de ayer".

"Como bajaron las ventas, se bajó la producción y casi no queda pan del día anterior, pero igual algunos vecinos preguntan si tenemos o nos quedó algo porque es más barato", expresó Lucía.

Velázquez destacó que cuando queda pan lo entregan a los hogares de ancianos que están cerca del negocio, pero que además hay muchas personas mendigando y tratan de regalarles una tira.

Competencia desleal

Los empresarios sostuvieron que desde las distintas organizaciones del Estado se deberían aplicar las mismas normas de control que enfrentan las panaderías a los que venden en la calle. "Entendemos que hay mucha gente que necesita trabajo pero deberían encauzar estos emprendimientos dentro de la legalidad. Acá todo el personal hizo cursos y tiene su libreta", afirmó Velázquez.