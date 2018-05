El “Chango de Anta” ofreció su homenaje a Jorge Cafrune

“Recordando a Jorge Cafrune”, es el nombre que el salteño Raúl Palma eligió para su nuevo álbum. En el propone un homenaje a este inolvidable cantor.

La trayectoria del “Chango de Anta”, autor y compositor de grandes temas como “Salta es una mujer morena”, “Alguito me guardo”, etc., se extiende a lo largo de cuatro décadas. Su canto se ha desplegado no solo por todos los festivales de nuestro país sino también en el exterior. Su música y su voz han logrado llevar nuestro folclore a grandes convocatorias de Paraguay, Venezuela y también de Nueva York, New Jersey, Miami y otras ciudades de Estados Unidos. Además, llevó su música a Europa (República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria y España) y a Colombia en mayo de 2017.

Este disco, de producción propia, grabado en los años 2016 y 2017, con arreglos y dirección musical de Daniel Ursini, está compuesto por 13 temas y cuenta con la participación de Yamila Cafrune.

El folclorista comentó “Es un reconocimiento al gran maestro Jorge Cafrune, con canciones que él solía cantar en los escenarios, fue un referente muy importante para mi vida artística. Lo admiré por su calidad para elegir las canciones, por su coherencia, por su pensamiento, un hombre que cantaba canciones con mucho contenido, con buena poesía. Sus canciones transmiten un fuerte contenido emocional, fruto de su propia vivencia. Mediante su propuesta musical destaca el compromiso que siente con la gente, y el propósito de abordar al público mostrando su parte interior”.

Hace algunos meses encaró una exitosa gira por distintas ciudades de Europa “Y todo gracias a la guitarra, que alguna vez, allá por el año 74, se me ocurrió abrazarla para que sea mi fiel compañera. A partir de allí, salí desde mi J.V.González querido hacia Salta y de Salta a los distintos lugares que me ha llevado el destino”, dijo Palma.

“Se escucha un acorde y ya se sabe que es él, el cantor Jorge Cafrune que dejó su huella en el gusto del pueblo, pueblo que lo seguirá recordando al pasar del tiempo, como con pocos ha ocurrido. Ahí estará con su voz y su guitarra, como si fuera que aún está presente entre nosotros...y es que en verdad lo está. Lo está y lo seguirán recordando aquéllos que supieron disfrutarlo cuando, en un determinado punto del camino, porque sí, porque se le ocurría, detenía su marcha, se bajaba con su viola y como buen paisano “pedía posada” y era recibido con alegría, hasta en el más humilde ranchito del camino. Ahí se bajaba, conversaba, cantaba, compartía lo poco o mucho que le ofrecieran manos generosas de nuestra gente, para proseguir...dando gracias con su ancha sonrisa, su camino. Así era este cantor, que no utilizaba su fama para hacer canciones, sino, que disfrutaba por hacer conocer canciones con las que su sentir se identificaba. No cantaba cualquier canción. No soy autor ni compositor, soy intérprete, decía, aunque capacidad le sobraba, pero así era él. Entonces es bueno que cantores como Raúl Palma, lo recuerden por esas canciones que él elegía. Merecido homenaje y generoso Raúl en ese empeño. Aquí está ese empeño, para que lo disfruten”, sostuvo Martín Alemán, quien conoció a Cafrune.