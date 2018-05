¿Otro fenómeno aéreo en Salta? Ahora afirman haber visto ángeles en el cielo

Una semana después de que un bombero de Rosario de la Frontera captase extrañas luces en el cielo y asegurara que eran ovnis, una joven de Coronel Cornejo -en el norte de la provincia-, también filmó un fenómeno aéreo que, interpretó, se trató de ángeles en el cielo.

En el caso de las imágenes de Coronel Cornejo compartidas en las redes sociales las luces no son tan nítidas, sí puede observarse el desplazamiento de al menos tres destellos por entre las nubes. También puede interpretarse que no es un fenómeno de la lente pues hay varias personas con la joven que están viéndolas en ese momento.

"Son ángeles", "caminan por las nubes", se escucha decir. Incluso, cuando la joven compartió el video con el portal Tartagal al Día, ella cita a las sagradas escrituras y advierte que lo que están viendo puede ser algo "bueno o malo ya que Dios o el Demonio pueden mostrarse con imágenes semejantes". Y cita: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos.”

Naves extraterrestres

¿Naves extraterrestres o ángeles? Las interpretaciones de las luces en el cielo evidentemente varían de persona a persona. Solo hace pocos días, el jefe de los Bomberos Voluntarios de Rosario de la Frontera, José Exequiel Álvarez había dicho que luces como las vistas en el norte de la provincia eran "cinco naves extraterrestres rondando" y que "son seres de luz que saludaron a la humanidad y quieren tener alguna clase de contacto con nosotros".