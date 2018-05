Messi: "Hacer un buen Mundial sería estar entre los cuatro mejores"

A un mes exacto del Mundial habló Lionel Messi y dejó tela para cortar con algunas frases destacadas. Por ejemplo, consideró que un buen Mundial para el seleccionado argentino "sería estar entre los cuatro mejores", a la vez que lamentó que en el país el equipo "no sea valorado" y se trate a los futbolistas como "cagones" o "pecho fríos".

"Hacer un buen Mundial sería entre los cuatro mejores. Argentina, mínimamente, merece estar ahí por la historia que tiene", expresó Messi en una entrevista con TyC Sports a 30 días del inicio de la Copa del Mundo.

Desde su casa en Barcelona, el "10" agregó que "costó muchísimo llegar hasta esa instancia" en el último Mundial de Brasil 2014 pero que tienen que "volver a estar ahí". "Somos los primeros que queremos ganar por el hecho de haber estado tres finales y no haber podido ganar ninguna. Es un peso que llevamos nosotros mismos y que deseamos superar, un deseo de todos los que venimos esta ultima década o llevamos tiempo en la Selección", amplió la "Pulga" que se prepara para disputar su cuarto Mundial seguido desde Alemania 2006.

La Pulga luego volvió a cargar contra aquellos que han criticado a la Selección: "Solo en Argentina pasa que un equipo que llegó a tres finales no sea valorado. En cualquier otro lugar sería valorado pero nosotros somos 'cagones' o 'pecho fríos", apuntó.

En una extensa nota, Messi dejó también estas frases

Jorge Sampaoli

"Siempre está al máximo. Te da toda la información que necesitás antes de un partido y después es más de trabajar con intensidad y de hacer todo lo que se hace siempre al cien por cien"

Los candidatos en Rusia

""Brasil es candidato, España también con un fútbol más vistoso, Alemania porque siempre está ahí. Francia tiene muy buenos jugadores aunque le juega en contra que tiene muchos jóvenes"

De la final pasada contra Alemania

"Viendo el video me dí cuenta que no le pegué bien. Me gustaría volver a tener esa situación"

Su objetivo personal

"No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca. Cada vez que empieza un año intento superarme, ganar todo y dar el máximo para mis compañeros. No me cambia nada ser el mejor de la historia. Quiero superarme siempre y no compito con nadie porque no juego para ser el mejor de la historia. Cuantos más títulos gane al final de la carrera, mejor. Y, obviamente, ganar con la selección sería lo máximo porque no se nos dio".

Neymar, al Real Madrid

"Sería terrible si Neymar va al Madrid y un golpe duro para todo el barcelonismo porque los haría mucho más fuertes".

El Real y la Roma

"Real Madrid tiene a los mejores del mundo posición por posición. A veces, juegan mal y ganan. A nosotros (por Barcelona) nos cuesta muchísimo más. Por ejemplo, en la última, contra Roma nos relajamos y nos mandamos un 'cagadón'", reconoció.