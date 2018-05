El escultor salteño Cenrique Valdez, rumbo a Italia

El escultor salteño Cenrique Valdez representará a Argentina en la Bienal de Arte Dolomiti, que se realizará en la región de Los Dolomitas (Italia), del 1 de junio al 15 de septiembre. Cincuenta artistas de 23 países fueron convocados a este acontecimiento, vidriera en la que se montará una manifestación internacional del arte contemporáneo. En el caso de Cenrique la invitación a participar le provino de uno de los curadores y seleccionadores de la bienal, el escultor estonio Toomas Altnurme, con quien el salteño ya había trabajado en una cocreación en Estonia 13 años atrás.

Cenrique llevará 25 piezas de pequeño formato en ónix azul, rojo y naranja que representan a los habitantes y animales de la Puna salteña.

“En su soledad, los ves caminando y son parte del paisaje. A la vez, uno ve la contemplación que tienen del ambiente. Hay personajes que miran al cielo, otros que están envueltos en un tejido, guanacos y llamas... Hay mucha fortaleza en el espacio que crea la figura del lugar con la naturaleza”, describió.

Además de estas obras, cocreará una escultura de gran porte con Toomas Altnurme.

Con este gestor cultural que actúa en los Emiratos Árabes y Europa Cenrique ya había intervenido un árbol caído de 20 metros en Estonia.

Para trabajar a dúo Cenrique señaló que aparte de un entendimiento profundo del oficio, los artistas deben tener conexión con la materia y un vínculo con quien van a realizar el trabajo.

Por el momento con Altnurme se comunican a través de internet, medio por el que comparten ideas y bocetos para la escultura conjunta que deben crear, moldeando granito y dolomita, que les demandará 15 días de elaboración y que quedará en un espacio natural. Consultado acerca del nexo que unirá a dos culturas tan diferentes como las suyas, Cenrique señaló: “Para la cultura celta también es muy representativo el tejido colorido y las guardas con la simbología propia. Por ello hay una relación con los tejidos andinos y sobre esa base uno ejecuta el trabajo”.

Añadió que esta es su primera bienal internacional, aunque ya ha participado de simposios y exposiciones en el exterior. “Uno va por la vida cumpliendo metas e instalándose en diferentes ambientes. En este momento estoy buscando la apertura en galerías internacionales en las que haya capacidad de compra”, comentó. Puesto a analizar el puesto de su oficio en su existencia, reconoció que le resulta indispensable. “Los escultores trabajan hasta que se mueren, son obreros del arte; pero en Argentina y especialmente en Salta no hay un mercado establecido para el arte”, enunció. Añadió que a él, como a otros artistas salteños, los persigue como un destino aquel adagio de que no se es profeta en la tierra de uno. “Esto no significa criticar a los colegas, sino decir que sería bueno que quienes tienen la oportunidad de abrir un espacio para los escultores piensen en los salteños, cuando eligen a artistas de otros lados”, lamentó.

En convenio con los municipios Cenrique estuvo dictando talleres de corte, pulido y escultura en La Caldera, San Antonio de los Cobres, Orán y San Carlos, y en diciembre pasado inauguró una pieza monumental en Payogasta, de tres metros y medio de altura.

“Si bien una obra es un beneficio cultural, también incentiva a las generaciones actuales a que conozcan el oficio. Muchas veces se critica a los jóvenes que andan en la calle sin hacer nada, pero también es porque no pueden volcar toda su bronca y todo su amor en una expresión y con esto digo en cualquier arte”, evaluó. Sin embargo, para Cenrique el balance siempre es esperanzador. “Este arte me benefició mucho, conocí lugares que ni pensaba y entendí que el servir no es una cuestión monetaria sino de vida”, concluyó.