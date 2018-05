El Gobierno propone un “gran acuerdo nacional” para reducir el déficit en el 2019

El Gobierno aseguró que el acuerdo con el FMI no plantea un “escenario con fantasmas, sino acelerar la reducción del déficit”, y consideró que el camino para lograrlo es en el Presupuesto 2019, en el marco de un “gran acuerdo nacional” de todos los sectores, con “apertura, generosidad y responsabilidad”.

A primera hora, el presidente Mauricio Macri encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada, en la que la idea de un “gran acuerdo nacional” para reducir el asfixiante y elevado déficit fiscal tomó forma.

En la tarde, el presidente Macri lo presentó en primera persona, a través de un mensaje grabado.

“Tengo la vocación firme” de trabajar para construir un gran “acuerdo” nacional, aseguró el mandatario, y transmitió “tranquilidad” a la ciudadanía en medio de la tensión económica, al advertir que “hay un liderazgo responsable que toma las decisiones necesarias para evitar una crisis”.

“Sé que estos días despertaron angustia y preocupación en los argentinos, miedo a que situaciones como las que vivimos puedan generar una crisis mayor como ya hemos tenido en el pasado. Lo entiendo, pero estamos lejos de eso. No hay una situación comparable a otras crisis”, sostuvo Macri, en alusión a la incertidumbre que generaron la corrida cambiaria de las últimas dos semanas y el pedido de auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Tenemos la vocación firme de seguir convocando a todos los que haga falta para construir acuerdos, aunque pensemos distinto. En ese camino, le pido a toda la dirigencia que tenga responsabilidad”, sostuvo.

Y agregó: “El laburante que se levanta todos los días a las 6 de la mañana espera que le saquemos la mochila de este gasto excesivo que pone en peligro su trabajo y su progreso. Por eso, la Argentina no se divide hoy entre Cambiemos y peronismo, sino entre los que queremos construir futuro y los que quieren destruirlo”.

Tras la decisión de iniciar negociaciones con el FMI para acceder a una línea de crédito stand by, Macri puso en marcha una ronda de reuniones con gobernadores, empresarios y legisladores para explicar de primera mano la situación del país y dar una señal de institucionalidad al organismo crediticio, aunque hasta el momento recogió tibios respaldos en la escena doméstica.

“No mentir más”

Durante la mañana y al finalizar la reunión de gabinete, el jefe de Gabinete, Marcos Peña brindó una conferencia de prensa al término de la reunión de Gabinete.

Consultado sobre las condiciones planteadas por el organismo multilateral, Peña dijo: “La decisión sobre el acuerdo que llegaremos con el Fondo es enteramente de la Argentina”.

“No existe, como pasó en otro momento, una decisión de pedirle al Fondo Monetario una política económica”, aclaró el funcionario, y dijo que el organismo “apoyó este programa económico” del gobierno.

“El marco para un gran acuerdo nacional es el presupuesto 2019, donde todas la partes nos tendremos que sentar con apertura, generosidad y responsabilidad, para no mentirle más a la gente, no podemos seguir pensando que la culpa es de otros’’, afirmó el jefe de ministros. El funcionario, además, destacó que el ‘‘desafío es entender que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos’’, por lo que consideró que ‘‘hay una vocación del presidente de dialogar con todos los sectores para plantear los desafíos que tenemos. Consideró que ‘‘el mundo nos está dando una oportunidad y nos exige que demostremos ese compromiso que tenemos de resolver el tema de fondo’’.

Peña, además, sostuvo que ‘‘va haber una demanda de los mercados’’, tras sostener que ‘‘dado este escalón de confianza, nos comprometamos con una desaceleración de ir hacia la convergencia fiscal’’ en ‘‘el marco de un gran acuerdo nacional es un presupuesto 2019. Nos tenemos que sentar todas las partes con una enorme apertura, generosidad y responsabilidad para no mentirle mas a la gente’’, señaló.