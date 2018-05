La decisión judicial que demora la vuelta de Marcelo Tinelli

Desde El Trece aguardan un guiño de la Justicia para que Ideas del Sur pague sueldos atrasados. Si no, no pueden empezar con la producción.



Marcelo Tinelli ya tiene el contrato firmado con El Trece. También sigue negociando con distintas celebridades para que se sumen al Bailando 2018, aunque ya tiene muchos nombres cerrados.

Se sabe que con LaFlia, la nueva productora del conductor, producirá otros dos ciclos para la emisora que maneja Adrián Suar. Pero hay un detalle que no permite avanzar a paso firme con los preparativos para cada uno de los ciclos (el Bailando arrancaría en julio): Ideas del Sur hay tiene deuda con sus empleados.

Según se dijo, hasta hoy se podría llegar a saldar las deudas con el personal, pero más allá de la voluntad del canal, todo depende de una decisión judicial. Hasta que no se resuelva eso en la Justicia, no pueden comenzar con el trabajo más concreto que permitirá la salida al aire de un ciclo conducido por Marcelo Polino en junio. Después de eso, se pondrían a full con los detalles para la vuelta de Tinelli.