Papelón y disculpas: Thomas Markle no irá a la boda de su hija Meghan con el príncipe Harry



El escándalo ha sido demasiado grande como para remontar y Thomas Markle finalmente no asistirá a la boda real entre Meghan Markle y el príncipe Harry del próximo sábado, por lo que otra persona acompañará a su hija al altar.

Thomas se vio envuelto en una grave polémica este lunes después de que The Daily Mail contara que el padre de la futura royal había pactado posar para un paparazzi británico.

Entre las fotos que se incluían en el acuerdo, destacan unas en las que Thomas aparece probándose un traje para la boda con un supuesto sastre que no sería tal, sino un hombre contratado por el fotógrafo para la ocasión; y otras en las que se ve al padre de Meghan en un Starbucks leyendo en el ordenador distintas noticias sobre el enlace del príncipe Harry y su hija.

“La mala prensa que está recibiendo mi padre por supuestamente haber acordado posar en esas fotos es totalmente mi culpa”, ha dicho este lunes en mea culpa Samantha Grant, hermanastra de Meghan, en un programa de la mañana en el canal ITV británico. “Los medios de comunicación estaban injustamente haciendo lo posible para que mi padre pareciera un villano, así que le sugerí que se hiciera fotos que dieran una visión positiva sobre él para su beneficio, pero también para el beneficio de la familia real‘.



A la revelación del escándalo se suma el hecho de que Thomas salió del hospital hace apenas unos días, según ha contado él mismo a la revista TMZ.

El padre de Meghan dice sentirse avergonzado por las fotografías y ha decidido no asistir a la boda para no avergonzar a su hija o a la familia real británica. Precisamente, desde Kensington Palace habían pedido respetar la privacidad de Thomas y la familia de Meghan en los prolegómenos de la boda, con lo que las fotos (y el escándalo) han acabado teniendo si cabe más repercusión.

“Este es un momento profundamente personal para Meghan Markle en los días previos a su boda‘, han dicho desde Kensington Palace a raíz de la confirmación de que Thomas se perderá el enlace del sábado. “El príncipe Harry y ella piden de nuevo que la comprensión y el respeto por ellos se extienda a Thomas Markle en esta difícil situación”.