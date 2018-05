Llegó el primer frente frío a Salta

Volverán los escopetas, las bufandas y los abrigos con olor a guardado en este otoño tardío, en este mayo con poco locro, madrugadas templadas y tardes de domingo al aire libre.

Se trata de la llegada del primer frío del año, según se informó desde el pronóstico extendido dado a conocer por el Servicio Meteorológico.

De acuerdo a lo que informaron desde ese organismo, las máximas estarán situadas entre los 16 y 17 grados centígrados. Si tenemos en cuenta que hasta el martes estuvieron entre 21 y 23, debemos comprender que la baja en la temperatura es significativa.

Lo que no bajará tanto son las mínimas, que rondarán entre 10 y 11 grados centígrados. Sí se ubicarán por arriba del promedio de los 7,5 grados que suelen tener durante mayo en Salta.

Esa es la buena noticia para los chicos que van al turno mañana en las escuelas y colegios.

Esta baja abrupta del termómetro se extenderá hasta este viernes. Para el jueves se espera que la mínima sea de 12 grados y la máxima se ubique apenas un poco más elevada que el miércoles, y llegaría a los 18 grados centígrados.

Este frente frío se mantendrá hasta el viernes, que subirá su máxima hasta quizá los 20 grados. Será una tarde nuevamente,de primavera; una alegría que solo será pasajera.

Por la noche del viernes y la madrugada del sábado ingresará otro frente frío, mucho más duro, que bajará la máxima a 15 grados centígrados.

Sin embargo, habrá poca amplitud térmica ya que las mínimas oscilarán entre 9 y 10 grados.

Estos dos frentes fríos que se vienen para Salta estarán dados por una masa de aire frío por vientos que vienen del sur. Habrá precipitaciones finas, de esas que molestan y congelan la cara.

Se puede decir entonces que nuestro Valle de Lerma comienza a enfriarse de cara ya a la entrada del invierno con un otoño que no se sintió para nada.

"De cualquier modo, este es un mayo cálido que se viene dando desde hace tres años. Recién al final del mes, para el 30 o 31 se espera que llegue el invierno meteorológico y con eso los fríos más contundentes. Si en algunos de esos días se despeja, es probable que recién tengamos la primera helada", dijo el meteorólogo Ignacio Nievas. Y agregó: "Por ahora, las mínimas cercanas a los 10 grados mantendrán los días llevaderos, sin provocar malos estados de ánimo".

Desmienten lo del “invierno más frío”

Volvieron a desmentir esa noticia falsa que anticipaba “el invierno más frío de los últimos 15 años”.

“Ya lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional y todas las previsiones hacen calcular que no será un invierno crudo. Cuando es muy frío el invierno la tendencia de baja de temperatura comienza en las últimas semanas de abril. Este año arranca a mediados de mayo, por lo que si no sucede nada extraordinario, este invierno será cálido”, dijo Ignacio Nievas.

Según el SMN, “esta información es completamente falsa, y también lo era en el 2014 cuando, al igual que ahora, se volvió viral en la web. Hasta este momento no hay información sobre las tendencias del invierno. Un pronóstico a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre y es poco confiable”.