Se podrá viajar en colectivo sin tener saldo en la tarjeta de Saeta

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dio a conocer que en Salta comenzará a correr el "sistema de saldo negativo", que permite viajar sin tener crédito en la tarjeta y que el monto se descuente de la próxima recarga. La idea del organismo provincial era implementarlo a comienzo del ciclo lectivo, pero su lanzamiento se fue dilatando y, si todo sale bien, estará operativo a partir del mes que viene.

Según confirmó Federico Hanne, presidente de la AMT, desde el organismo provincial están analizando que los usuarios de Saeta podrán hacer un viaje hasta que se realice una nueva recarga.

En estos momentos, en la Autoridad Metropolitana están ultimando detalles y calculan que en el transcurso del mes que viene ya va a estar vigente este beneficio. El presidente del organismo explicó a El Tribuno que tuvieron "problemas de compatibilidad de sistemas", lo que terminó frenando el lanzamiento.

Este mecanismo permitirá a los usuarios del transporte público del área metropolitana de la provincia viajar sin tener saldo en la tarjeta, ya que les otorgará un crédito de un pasaje.

Todavía se desconocen los detalles de cómo se implementará este sistema de cobro con la próxima recarga. Según datos de Saeta, son aproximadamente 500 mil las "tarjetas azules" no personalizadas que están en funcionamiento en el sistema de transporte público.

Inicio del proyecto

Desde el año pasado, la AMT empezó a trabajar en un sistema de "saldo negativo". En ese momento, Federico Hanne comentó que en Salta la tarjeta de Saeta no está nominada, es decir, que no está a nombre de una persona, y es por eso que desde el organismo estaban analizando cómo otorgar un boleto de emergencia para realizar un viaje cuando alguien se quedó sin crédito y no encuentra dónde hacer una recarga.

El titular de la AMT aclaró que otros lugares como Buenos Aires o Córdoba, el sistema sí está nominado, o sea que cuando un usuario solicita una tarjeta, lo hace con su nombre, apellido y número de DNI y tiene la operatividad plena. En la provincia se estaba avanzando hacia eso.

Un caso similar

Este nuevo sistema que empezará a implementar Saeta desde el próximo mes es similar al que utiliza el sistema SUBE, que permite viajar aún cuando el usuario se haya quedado sin saldo, utilizando lo que se denomina el "saldo anticipado", el cual permite disponer de un monto adicional cuando la carga resulte insuficiente para abonar el boleto.

En el caso de la SUBE, todos los usuarios disponen de una cobertura de hasta $10,50 que les da la posibilidad de viajar aún cuando no hayan podido cargar su tarjeta. El monto utilizado se descontará de la próxima carga, como se anunció que se realizará en la provincia de Salta.

Contra el aumento

Luego de que se diera a conocer el anuncio sobre el nuevo aumento de $2,50 en el pasaje de transporte público que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso desde agosto a diciembre, la decisión sigue cosechando rechazos desde diferentes sectores.

Ayer, El Tribuno publicó que desde la Legislatura provincial pidieron a Saeta que informe sobre los gastos de esa sociedad prestadora del servicio de transporte público, a fin de dilucidar si se justifican los incrementos en el pasaje. La suba en el precio del boleto del colectivo será a razón de 50 centavos por mes, desde agosto, para llegar a fin de año con un valor de $12,95.

El presupuesto para el funcionamiento del transporte público de colectivo durante 2018 es de $2.200 millones, de los cuales $600 millones está previsto que surjan de la venta de boletos. El resto de los fondos corresponden a subsidios.

En este caso, Gerardo Vaso, presidente de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa), afirmó que la empresa prestadora del servicio no puede manejar el precio del boleto como quiera. "Soy la única persona que viene luchando contra el boleto del colectivo. Nuestra familia son usuarios del transporte de colectivo y para muchos de nosotros es oneroso, ya que al ser el taxi nuestra herramienta de trabajo no podemos utilizarlo como medio de transporte y nuestras familias tienen que usar el transporte público", expresó el titular.

Vaso apuntó contra la empresa y cuestionó que vuelva a hacer una readecuación tarifaria sin mostrar el estudio de costos. "Dónde hay una legitimidad de los costos que ellos tienen. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con la UNSa cada vez que queremos hacer un aumento", disparó el titular de Atasa.

Y agregó: "Es un error, es un absolutismo lisa y llanamente en pleno estado democrático, es absolutista. Están tomando resoluciones indebidamente, creo que debe llamarse a una nueva audiencia pública, si no este aumento no va a tener validez".

El referente de los taxistas adelantó a este medio que insistirá para que los estudiantes universitarios vuelvan a tener pase libre pero que se realicen los controles correspondientes a los estudiantes; como pedirles el certificado de alumno y la libreta de examen. "Vamos a que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, se está superando con este porcentaje del incremento el porcentaje del ingreso del salario", finalizó Vaso.

Terminales vandalizadas

Saeta cuenta con 13 terminales de autoservicio o ATM donde los pasajeros pueden cargar sus tarjetas en el área metropolitana. Las ATM, sobre todo las que están en las peatonales, fueron blanco de reiterados hechos de vandalismo, pese a que son monitoreadas con cámaras de vigilancia.

Por esta situación, la empresa informó que decidieron cerrar las terminales desde las 0 hasta las 8, pero esta restricción de horario correrá solo para los puestos de recarga de saldo ubicados en peatonal Florida, peatonal Alberdi, Pellegrini 824, San Martín y Buenos Aires.

El resto de las terminales de autogestión continuarán operando las 24 horas. Además de las que se encuentran en la capital, Saeta cuenta con terminales de similares características en La Merced, Rosario de Lerma, Cerrillos y Quijano.