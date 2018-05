No siempre es fácil establecer si una persona trabaja bajo dependencia de otra o no. Generalmente al empresario le interesa que la relación se manifieste bajo cualquier encuadre jurídico, menos el laboral. Algunos intentan distintas formas de fraude, pero casi todas las vías de escape están celosamente custodiadas. Nadie ha descubierto la fórmula de tener trabajadores a su disposición sin que se configure una relación laboral. El que lo descubra se hará rico. Bueno, de hecho hay unas excepciones que -precisamente- han hecho ricos a sus titulares; podemos mencionar como ejemplo la flamante Uber, pero también otras de antigua raigambre como Avon y Tupperware. Estas empresas han logrado reclutar un ejército de trabajadores por los que no se cotiza a la Seguridad Social, no tienen vacaciones ni aguinaldos, no tienen indemnizaciones por despido ni por accidentes de trabajo.

Lo cierto es que también empresarios de buena fe se enfrentan a situaciones que suelen denominarse como "zonas grises", en las que se atenúan los dos elementos más importantes que determinan la existencia de una relación laboral: subordinación y ajenidad. No existe una definición legal de dependencia, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha delineado el concepto. Los jueces laborales -de alguna manera- efectúan un chequeo para verificar el cumplimiento, o no, de determinadas hipótesis que normalmente caracterizan una relación laboral. Esa verificación se efectúa aplicando lo que se conoce como "haz de indicios"; nosotros preferimos denominar a ese procedimiento como "test de laboralidad" o "test de dependencia", mediante el cual se constata la presencia de esos indicios. No existe una lista, como si se tratara de un chequeo aeronáutico, pero a continuación intentaremos sistematizar algunos.

1) Prestación personal del servicio.

2) Inserción en una organización total o parcialmente ajena.

3) Propiedad de los bienes e insumos con los cuales se verifica la prestación de servicio.

4) Lugar donde se ejecuta el trabajo.

5) Existencia de horarios.

6) Forma y tiempo de retribución.

7) Control y vigilancia del trabajo.

8) Sujeción a un régimen disciplinario.

9) Existencia de órdenes verbales o escritas, tácitas o expresas.

10) Asunción de ganancias o pérdidas por la persona que ejecuta el trabajo o presta el servicio.

11) Cierta exclusividad de la prestación.

12) Utilización de signos corporativos.

13) Obligación de rendir cuentas.

14) Cierta continuidad y vocación de permanencia de la relación.

15) Indiferencia de la denominación que las partes le den al contrato.

Algunas circunstancias excluyen la relación laboral como, por ejemplo, la existencia de una organización empresarial a cargo del propio trabajador. También quedan excluidos los trabajos amistosos o de buena vecindad o las actividades amateurs de carácter cultural, recreativo o deportivo. Existe una infinidad de matices que solo pueden ser apreciados -en su conjunto- por los jueces laborales al reunirse -o no- todos o algunos de los indicios señalados. Por ello podemos decir que cada caso es diferente y aun cuando una sentencia emane de la Corte Suprema de Justicia (como el reciente fallo sobre monotributo), solo es aplicable al caso concreto y la doctrina que de él se desprende solo se suma a la abundante casuística juris prudencial sobre el tema.