VIDEO: Un cabo de la Policía Federal robó dinero en el despacho de Rodolfo Urtubey

Un cabo de la Policía Federal fue el autor de un robo en el despacho que el senador peronista Rodolfo Urtubey tiene en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se llevó 2600 pesos de la caja chica. El policía quedo registrado por las cámaras de seguridad cuando entraba y salía de la oficina. Y también cuando se retiraba de otro despacho comiendo una empanada.

Se trata del cabo Leonardo Dackis, quien fue puesto en disponibilidad y se le abrió un sumario administrativo. Además fue denunciado por el delito de hurto y tiene una causa penal en la justicia de Instrucción, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El hecho ocurrió la noche del 7 de mayo en el edificio de la calle Paraná 386. Allí están los despachos y las vocalías de los miembros del Consejo y funciona la Escuela Judicial del Poder Judicial. El Consejo es el órgano encargado de la selección y la remoción de los jueces nacionales y federales y está compuesto por 13 integrantes, entre senadores, diputados, abogados, jueces y funcionarios del Poder Ejecutivo.

En muchos despachos tienen la costumbre de dejar la llave en la guardia. Eso hizo una empleada del senador Urtubey cuando se fue del edificio el lunes de la semana pasada. El edificio tiene custodia las 24 horas y esa noche estaba a cargo del cabo Dackis.

Al día siguiente a la mañana los empleados advirtieron el robo. Faltaban 2600 pesos del despacho del senador. Lo que ocurrió se develó a través de las cámaras de seguridad del edificio que monitorea la Dirección General de la Oficina de Enlace del Consejo, a cargo de Sebastián Mas.

En las cámaras quedó registrado que el cabo tomó una llave del tablero de la guardia y se dirigió al ascensor. A las 21, cuando era la única persona en el edificio, llegó al octavo piso e ingresó al antedespacho de la vocalía del senador Urtubey. Poco menos de ocho minutos después sale de la oficina y baja por la escalera. Así se lo ve en la primera filmación que obtuvo Infobae de fuentes judiciales. La secuencia es breve en tiempo porque en el edificio las cámaras son de movimiento -no filman de manera continua-, por lo que se encienden cuando reconocen una presencia.

Pero las cámaras registraron otro hecho. En el quinto piso, Dackis ingresó al antedespacho de Daniel Candis, represente en el Consejo del sector académico. El cabo se quedó allí donde está la cocina y luego se lo ve comiendo algo. El consejero había dejado salamines y quesos que ese día le regalaron y sus empleados empanadas. En cada piso hay una cocina que no se cierra con llave porque son compartidas por las distintas vocalías.La empleada de Urtubey presentó la denunciaLa empleada de Urtubey, Jimena Barocela, presentó la denuncia en la Comisaría 3 de la Policía de la Ciudad. El caso quedó caratulado por el delito de hurto y está a cargo de la jueza de instrucción Wilma López y del fiscal Martin López Perrando.

El cabo Dackis fue pasado a disponibilidad y desde la División Seguridad y Custodia del Consejo de la Magistratura le abrieron el sumario administrativo que tiene como nombre “Esclarecimiento del hecho y de corresponder el juzgamiento de la conducta de los responsables”. Ya le pidieron al Consejo que informe las funciones y horarios de servicios que cumplía el cabo, la nómina de todo el personal que se desempeñó los primeros días de mayo en ese el lugar y copia del libro de novedades del edificio de abril y mayo. Por su parte, el presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, también abrió un sumario para investigar el caso.

En el Consejo el hecho no fue considerado !aislado! y hay !preocupación! por la seguridad de los edificios, señalaron los consejeros consultados por Infobae. “La misma semana del robo llegué al edificio y en la guardia no había nadie”, dijo uno de ellos. Esto se suma a un hecho ocurrido hace unos meses en el edificio de la calle Sarmiento 877, donde funciona la Administración General. Se detectó que una noche el custodio no era un policía, sino alguien que no pertenecía a ninguna fuerza de seguridad. Se hizo una denuncia penal.

La preocupación central es por la seguridad del edificio de la calle Libertad 731. Allí es donde sesiona el plenario y funcionan las comisiones de Selección y de Disciplina y Acusación donde hay documentación importante sobre las investigaciones a jueces.

El robo al senador Urtubey no es el primero que ocurre en el edificio de la calle Paraná. Hace un mes a una suboficial le robaron cuatro mil dólares que había dejado en su casillero del vestuario que los policías tienen en el lugar. Además, empleados de los consejeros se quejaron y advirtieron que de las cocinas faltaba comida, bebida y distintos elementos que guardaban.