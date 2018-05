A un año de la desaparición de Gala Cancinos y sin datos claros, sus padres mantienen la esperanza

El próximo sábado realizarán una marcha para mantener presenta la búsqueda de la adolescente que fue vista por última vez el 16 de mayo del año pasado. Mónica Ovando manifestó que no hubo mucho avance en la investigación.

Hoy se cumple un año de la desaparición de Gala Cancinos. La adolescente tenía 14 años cuando fue vista por última en el Parque Bicentenario por una tía y luego no se supo más de ella. A partir de ese momento sus padres iniciaron una búsqueda que al día de hoy continúa sin pausa.

En diálogo con FM Aries, Mónica Ovando, madre de Gala, dio detalles sobre lo poco que se avanazó en el caso, pero a pesar de eso la búsqueda continúa sin descanso. La mujer, destacó la ayuda que recibe de la gente y de diferentes asociaciones.

“Hace menos de un mes iniciamos una nueva campaña que se llama “Paredes que buscan”, por medio de la cual numerosos artistas y grafiteros pintan el rostro de chicos desaparecidos en lugares emblemáticos de la capital.

#ParedesQueBuscan es el nombre de una campaña impulsada por Missing Children Argentina y DDB, asociación que desde un primer momento estuvo presente para tratar de ubicar el paradero de Gala Cancinos.

A pesar de ello, la investigación no muestra un claro avance y las hipótesis que se manejan son muchas y no muy claras. “Hay muy pocos llamados y son muy eventuales. Lo que hay que agradecer es que la gente se compromete y muestra una intención de colaborar con la investigación”, indicó la madre y remarcó que el 0800 que está disponible es una de las vías menos usadas. También manifestó que se trabaja para ampliar el monto de recompensa para quien aporte datos certeros.

Explicó también que recibe ayuda y apoyo por parte del colegio aunque destacó que es un tipo de ayuda diferente.

La mujer contó también que del Gobierno provincial esperan que la ley 8048 entre en vigencia y que no sea un favor de los medios. “Lo que necesitamos todos como ciudadanos es que se cumpla esa ley y que muchos familiares que atraviesen una situación así, a partir de una denuncia y sin importar los motivos tengamos el espacio necesario en un medio para dar a conocer y se pueda actuar de manera inmediata".

El próximo sábado por la tarde familiares y amigos realizarán una nueva marcha para continuar con la búsqueda de la menor. La reunión será en la plazoleta IV Siglos.