Mark Zuckerberg acudirá al Parlamento Europeo a explicar el escándalo del uso de datos personales

El fundador y máximo responsable de Facebook, Mark Zuckerberg, comparecerá ante el Parlamento Europeo para explicar el escándalo sobre el mal uso de datos personales que afectó a millones de sus usuarios. El pasado 10 de abril, Zuckerberg acudió al Congreso de EEUU y tuvo que hacer frente a un interrogatorio muy duro y disculparse por varios ‘errores‘. El caso deCambridge Analytica hizo mucho daño a la reputación de la empresa y ha dañado sensiblemente la confianza de los usuarios a ambos lados del Atlántico. Por eso la Eurocámara quería que el multimillonario diera la cara ‘en persona‘, y no a través de representantes también aquí. Y así será.

El presidente Antonio Tajani, de visita hoy en Sofía para asistir a la Cumbre de los Balcanes, así lo ha confirmado en un comunicado esta tarde.

‘El fundador y Consejero Delegado ha aceptado nuestra invitación y estará en Bruselas lo antes posible, con suerte la semana que viene, para verse con los líderes de los grupos políticos y los responsables de las Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior‘, dice el texto.

‘Nuestros ciudadanos merecen una explicación completa y detallada. Doy la bienvenida a la decisión de comparecer en persona ante los representantes de 500 millones de europeos. Es un paso en la dirección adecuada para devolver la confianza‘, prosigue en italiano.El Parlamento Europeo podía invitar, pero no exigir la presencia del norteamericano, que no quiere una imagen similar a la que tuvo lugar en su país. La Eurocámara prepara una audiencia que dará ‘la oportunidad a los diputados de conducir un análisis en profundidad de aspectos relacionados con la protección de datos‘ con un ‘énfasis particular en el impacto potencial en los procesos electorales en Europa‘.