Un cantor que escogió un nuevo camino

“Traigo una propuesta nueva, con un cantor que la gente ya conoce”, aseguró el solista folclórico Gustavo Córdoba, quien parece decidido a recuperar el tiempo perdido.

Este destacado cantor salteño presentará dos espectáculos en Café Mitre, el viernes próximo, y el sábado 26 de este mes. Ambos recitales se iniciarán desde las 22, en Mitre 368.

“Durante un período reemplantié mi carrera artística y ahora solo ocupo mi mente en lo que vendrá, que seguramente será muy auspiciante y gratificante. Hace dos años me detuve a pensar que era lo que quería, porque sentía que había trabajado en demasía sin haber logrado el propósito, y sentí que necesitaba un cambio. En ese instante empecé a asistir a la clínica de la canción, de Moro Teruel. Me enseñó los pasos a seguir para la construcción de una canción. Eso me abrió la cabeza y me despejó muchas dudas. Mi visión dió un giro total, el repertorio lo renové por completo, le sumé mis propias canciones. Ahí descubrí que mi problema estaba planteado en la carencia de temas de mi autoría. Además, mi estilo era tradicionalista y ahora lo enfocamos dentro de la esencia folclórica pero con mayor elaboración”, comentó Gustavo.

Este cantor salteño nació en la localidad de J.V.González y desde pequeño empezó a transitar la senda del canto. Ahora, se muestra optimista en relación a sus nuevas composiciones “Voy a cantarlas como mejor me hacen sentir, quiero seguir aprendiendo y explorando para clarificar mi mensaje. Las canciones están fudamentadas en el amor y en experiencias propias y también vivencias de otras personas. Tengo la necesidad de ser yo mismo y eso está reflejado en mis temas”, agregó el artista.

Córdoba tiene un panorama claro y sus proyectos se irán hilvanando con el correr de los días “Realizaré recitales acústicos en todo el país. No sueño con convocar multitudes, el alma se me llena cuando empleo mis cuerdas vocales. Intento vivir de lo que más me apasiona en la vida: el canto. Especulo con ser cada vez mejor, lo que venga será bienvenido”, dijo Córdoba.

El salteño ya confirmó actuaciones en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

“Esta velada nos permitirá cargar las pilas para seguir recorriendo los escenarios de nuestra Argentina. Más que un recital, será una juntada de amigos, en al que seguramente invadirá la emoción entre los concurrentes”, enfatizó el folclorista.

Desde muy pequeño, Gustavo llamó la atención a su entorno por la facilidad que ejercía sobre la música, con una llamativa voz que sobresalía entre los cantores.

“En mi adolescencia preferí venir a la capital salteña para profundizar mis conocimientos. Así estuve cinco años en la Escuela de Música. Empecé a empaparme con el cancionero popular y conocí personas importantes dentro del circuito musical que me dieron una mano increíble, como los hermanos Mario y Kike Teruel. Con el aliento de ellos, y de otros como Facundo Toro, El Chango Nieto, Hugo Ovalle, decidí formar un dúo con Ariel Urquiza. Fueron años maravillosos, comenzamos a participar de los festivales de nuestro país, como Cosquín, Jesús María, Serenata a Cafayate, etc. Sin dudas, fue una etapa de sumar experiencia a nivel profesional, además de conocerme como artista”, señaló Córdoba.

‘Sin dudas la decisión más difícil de la carrera artística fue cuando me hice solista”, sostuvo Córdoba.