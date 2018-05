Por la devaluación del peso, menos argentinos van a comprar a Yacuiba

El dirigente de los gremiales de Yacuiba, Fortunato Choque, informó el miércoles que al menos 80.000 comerciantes fueron afectados por la caída del peso argentino.

“Yacuiba tiene unos 100.00 habitantes, de ellos unos 80.000 se dedican al comercio, porque no hay fuentes laborales, Yacuiba no tiene fábricas o industrias, solo queda la actividad comercial. La situación es grave por la caída del peso argentino, por decirles ayer en la mañana 100 pesos argentinos estaban a 27 bolivianos, y en la tarde ya bajó a 24 bolivianos”, indicó.

Agregó que la situación de los comerciantes de los municipios de Yacuiba y Bermejo, frontera con la Argentina, “es desesperante” por la inestabilidad del valor peso argentino.

“Esto se viene desde el año pasado, han bajado las ventas en un 80 por ciento, no se vende, (algunos) días nos pasamos mirándonos la cara entre comerciantes. Una prenda que vendíamos a 30 bolivianos, que al cambio salía 100 pesos argentinos y ahora debemos venderla a 130 o 140 pesos, pero automáticamente ya no viene el turismo argentino a comprar porque no les convine”, agregó.

Anunció que ese sector solicitará en las próximas horas una reunión con el Ministerio de Economía, para pedir ayuda para el sector gremial, “porque muchos de ellos tienen deudas en los bancos”.

Fuente El Chaco