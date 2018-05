Salvataje al Banco Central

El sorpresivo anuncio del presidente Macri sobre el pedido de asistencia financiera urgente al Fondo Monetario Internacional (FMI) demuestra la gravedad de la crisis de deuda pública que vive la Argentina por culpa de su política de gobernar con deuda y desnuda a la vez la naturaleza perversa del endeudamiento cuasi-fiscal inmanejable, es decir, de la bola de nieve de la deuda paralela del Banco Central (BCRA) por Lebac y otros títulos de corto y cortísimo plazo.

La deuda por Lebac del BCRA al 30.4.2018 es de US$ 64.100 millones, de los que US$ 5.600 millones corresponden a letras a 7 días de plazo.

Esto último es particularmente importante porque, en realidad, esta ayuda de emergencia que se está solicitando al FMI no es para sostener las necesidades de financiamiento de la Tesorería sino para salvar la crisis insostenible del BCRA.

La ecuación de reservas contra pasivos del BCRA está completamente desequilibrada: el Banco tiene US$ 56.600 millones de reservas internacionales contra más de US$ 100.000 millones.

Las aceleradas negociaciones en curso con el FMI son para obtener un crédito de tipo stand-by llamado de alto acceso o acceso rápido según las necesidades de fondos que tenga el país. Busca garantizar la disponibilidad de moneda extranjera frente a la abrupta pérdida de reservas que se está produciendo por el pase masivo de fondos de las Lebac a dólares.

Dicho con otras palabras: que este préstamo del FMI no es para salvar el déficit fiscal del Tesoro -ya de por sí muy importante- sino para garantizar la entrega de dólares a los capitales especulativos que lucran con el negociado de las Lebac en la Argentina como deuda del BCRA.

En el ojo de la tormenta

El BCRA se encuentra hoy en el ojo de una tormenta derivada de su propia política financiera, monetaria y cambiaria; y para entender esto hay que comprender las características de base del problema:

US$ vs $ El BCRA no defiende el valor del peso sino el del dólar, porque la mayoría de los servicios de la deuda pública están dolarizados y la corrida es contra el dólar.

Extorsión. El BCRA se encuentra frente a una maniobra extorsiva de sus acreedores financieros de Lebac, letras de muy corto plazo y no rinden intereses directos por tasa nominal sino por tasa implícita, esto es, por diferencia entre valores de colocación bajo la par y valores nominales a su vencimiento.

Golpe de tasas. Estas tasas estaban hasta abril en el orden del 27.25% anual y el BCRA las elevó al 40%.

Stock. El stock de Lebac es de US$ 64.100 millones.

Herramienta. Las Lebac fueron implementadas en 2002 por el entonces presidente del BCRA, Mario Blejer, como instrumentos de regulación monetaria en el Mercado pero derivaron en una herramienta para regular en forma indirecta la cotización del dólar, ofreciendo altas tasas de interés que sirven en la teoría y en la práctica - para mantener la denominada política de tipo de cambio flotante que declara el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger.

“Lebacazo” El monto de las Lebac se cuadruplicó con el advenimiento del gobierno Macri.

Árbitro. Funciona en los hechos por arbitraje clásico entre tipo de cambio y tasas de interés: o me das más tasa por la renovación de las letras o me voy al dólar. Así de simple. Y esto es así y siempre va a ser así porque la esencia del negocio financiero de los capitales especulativos -fundamentalmente capitales internacionales golondrina- es la ganancia por arbitraje entre tasas de interés locales que en la Argentina son un múltiplo de las que se obtienen en el mundo y tasas externas en el contexto de un tipo de cambio estable y preferentemente bajo.

La trampa de deuda cuasi-fiscal impagable en que está metido el BCRA se ha transformado así en un condicionante absoluto no solo de las tasas crecientes de intereses a pagar por los pasivos del banco sino también del valor del dólar que arbitra con estas tasas en el marco del régimen de tipo de cambio variable o flotante, un tipo de cambio que en los hechos está sostenido no tanto con las intervenciones directas del BCRA (venta de reservas en el Mercado) sino con el aumento de tasas de Interés, como alternativa para retener pesos en el sistema vía Lebac para que esos pesos no se vayan al dólar.

Y todo esto es producto del complejo funcionamiento de la tríada tipo de cambio - tasa de interés - inflación y tiene una relación directa con el rol del BCRA como garante de última instancia del sistema local de deuda perpetua.

La crisis del Banco Central

Es importante resaltar que la crisis financiera y cambiaria que vive actualmente la Argentina en el seno del gobierno macrista cae dentro de la responsabilidad inmediata del presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, que notablemente parece haber pasado a un segundo plano en estos días frente al mayor protagonismo de los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de finanzas, Luis Caputo; y del propio presidente Mauricio Macri.

Esta crisis reconoce como disparador tres hitos contradictorios o inconsistentes del propio gobierno registrados en los últimos meses:

El 28D. El aumento de la meta de inflación del 10 al 15% para el corriente año (2018), anunciado en la conferencia de prensa conjunta del 28 de diciembre, que conllevaba el riesgo cierto de aumento de las tasas de interés en función de la mayor inflación.

Precios La baja relativa de las tasas de interés de las letras del BCRA durante el verano 2018 frente al aumento de los precios y la mayor presión inflacionaria, que se produce precisamente por falta deliberada de controles oficiales de precios, por aumento de tarifas, elevada presión tributaria y por alto costo financiero.

Impuestazo El impuesto a la renta financiera sobre las Lebac a los tenedores no residentes, esto es, la incorporación de un gravamen nuevo sobre los poderosos capitales financieros que obtienen ganancias extraordinarias por el negocio de “bicicleta financiera”.

Buitres

Estaba dentro de lo posible y hasta de lo previsible sin juicio de valor al respecto una reacción de fuerza de los tenedores de Lebac frente a estas inconsistencias fácticas mientras, como agravante, se le disparaba la inflación interna y a la vez aumentaban las tasas internacionales de interés porque, una de tres:

Error. El gobierno actuó con ineptitud

Trampa. Lo hizo para seguir favoreciendo el negociado de las Lebac y títulos cortos conexos pero con márgenes algo más atenuados

Error y trampa. Lo hizo por combinación de ambas cosas. Siendo esto último lo que parece más probable.

Dicho con otras palabras: que el gobierno de Macri, ante la inmanejable deuda cuasi-fiscal por Lebac que él mismo generó, habría intentado tímidamente corregir en parte la situación pensando que no iba irritar a los capitales financieros de los cuales depende. Pero las cosas no le salieron como lo pensaba.

Dueños del arbitraje entre tasas de interés locales y tipo de cambio, estos capitales buitre forzaron un aumento extraordinario de las tasas, haciéndolas elevar a un nivel que les compensa con creces el nuevo gravamen a la renta financiera y les provee fuertes utilidades adicionales como condición de tales capitales para permanecer y/o regresar al mercado de Lebac. Y para ello concretaron una verdadera demostración de fuerza desarmando sus posiciones de papeles en pesos Lebac y también títulos públicos del Tesoro -y pasándose abruptamente al dólar- con la consiguiente baja de reservas del BCRA, la disparada de la cotización del dólar y la amenaza cierta de mayor inflación por traslado a precios de la devaluación del peso.

De esta manera, el gobierno sufrió un impacto múltiple y concurrente en su esquema de total vulnerabilidad financiero - cambiaria: por aumento del dólar, por baja de las reservas internacionales, dado la mayor demanda de dólares con pesos provenientes de la venta y/o no renovación de Lebac y por traslado a precios del aumento del dólar, con efecto sobre la inflación y también sobre las tasas de interés.

Es el círculo vicioso de la tríada tasas - dólar - inflación en acción y de la cual el gobierno Macri no puede salir porque es la clave de su supervivencia política. Los efectos recesivos del aumento extraordinario de las tasas de interés son inexorables porque es el BCRA, precisamente a través de las tasas de Lebac y Pases Pasivos, el que fija el piso de las tasas del mercado. Con el agravante de que estos títulos tienen curva de rendimientos invertidos: las tasas de corto plazo son mayores que las de plazo más largo; lo que empeora cada vez más el perfil de vencimientos del BCRA así como los del Gobierno nacional y los provinciales.

Nada es gratis

La elevación de las tasas de interés tiene una consecuencia negativa múltiple y directa en la economía física o real porque desalienta la inversión productiva los rendimientos financieros de muy corto plazo son sustancialmente superiores a cualquier inversión productiva a mediano o largo plazo porque encarece y restringe el crédito, desfavorece el aumento de la producción y por ende del empleo, encarece también y tiende a postergar el consumo por caída de la demanda y además contribuye a elevar la inflación porque la tasa de interés es también un factor inflacionario, que se transmite en forma inmediata a los costos financieros de las empresas y de allí al sistema de precios.

Tasas de interés de las Lebac del 40%, con rendimientos en el mercado secundario del 41 - 42% constituyen una incitación mayúscula a las inversiones especulativo - financieras y un estímulo inverso a la inversión productiva.

La vuelta al FMI

Lo más importante que hay que entender hoy en el marco de la corrida cambiaria, la salida de divisas y el aumento de las tasas de interés que se ha venido produciendo en las últimas semanas es que el pedido urgente de ayuda al FMI por parte del presidente Macri no es en este caso específico - para salvar al Tesoro, es decir, a la caja del Gobierno Central, sino para salvar el manejo irresponsable del negociado de las Lebac que se administra desde el BCRA.

Lo que la administración Macri necesitaría así para re - encuadrar la situación es una gran masa de dinero disponible como garantía a los acreedores de letras del BCRA de que van a poder seguir cobrando tasas de interés récord en la Argentina y que, si decidieran no renovarlas para irse al dólar, van a poder contar con las divisas y retirarse del país.