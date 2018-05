El enduro argentino vuelve a correr en suelo salteño

Hace poco más de un mes Salta fue confirmada para ser sede de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro. Sin tiempo que perder, los referentes locales pusieron manos a la obra, eligieron el circuito de El Encón para la competencia y ahora esperan la llegada de pilotos y equipos de todo el país para competir el próximo fin de semana.

En 2012 fue la última vez que el Campeonato Argentino llegó a nuestra ciudad; aquella vez se diseño un circuito en el autódromo Martín Miguel de Güemes; en esta ocasión, se eligió otro trazado que está muy ligado al enduro puesto que allí se realiza el campeonato del valle.

La organización de la carrera no estuvo ajena a los perjuicios ocasionados por el clima. La lluvia ocasionó que el primer trazado diseñado en El Encón sea desestimado; se diseñó otro y hasta se preparó un plan alternativo en caso de que el clima volviera a jugar en contra.

“La organización venía muy bien porque nosotros nos adelantamos al tema. Si bien es una fecha que nos confirmaron muy sobre los días establecidos, porque se cayó una fecha en Córdoba, pero no contábamos con la lluvia de 50 milímetros que cayó hace poco que nos rompió el circuito, caminos de acceso, todo. El domingo pasado se terminó de diagramar un circuito nuevo y en realidad ya con el temor de que llueva armamos dos circuitos. Uno muy lindo que teníamos previsto y un segundo circuito por si vuelve a llover para que no se vaya a suspender la fecha”, contó Carlos Castiella a El Tribuno.

El circuito elegido tiene una extensión entre 12 y 14 kilómetros. “El circuito tiene lo mejor de Salta, con pedazos de ríos más los cerros típicos con exigentes trepadas y bajadas. Por la lluvia se generaron ojos de agua, hay tramos con mucho barro por sectores. Todos los tipos de suelos de Salta lo tenemos ahí, más una vista impresionante”, describió Castiella.

El sábado será el día para inscribirse y realizar el reconocimiento del circuito; el domingo se desarrollará la prueba con finales desde las 9 en las categorías seniors A, seniors B, junior A, junior B, máster A, máster B, máster C, máster C, principiantes A y principiantes B.

Uno de los protagonistas de la tercera fecha será el salteño Nicolás Kútulas, líder en seniors A, la categoría más importante del Argentino. Nico ganó las dos fechas previas a Salta (Jujuy y Mendoza) y no solo es el puntero, sino también el campeón vigente ganando seis de las siete fechas del año pasado.

Hoy se realizará la presentación de la competencia desde las 11 en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1550); el ingreso al circuito será gratuito y solo se abonarán $50 por el estacionamiento.