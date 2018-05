Fe.Ce.Ve.S. se afianza en el torneo femenino

Fe.Ce.Ve.S. (Federación de Centro Vecinales de Salta) no da treguas y se mantiene firme en las posiciones, al vencer a Juventud Antoniana por 2 a 0, el domingo pasado, en uno de los partidos correspondiente a la tercer fecha del torneo anual de Fútbol Femenino.

No es casualidad que uno de los líderes de la competencia junto a Atlético Mitre, que ingresó a la Liga Salteña esta temporada, disfrute de este presente, ya que el torneo pasado se quedó con el mismo título pero con el nombre de San Francisco.

“Acá empezamos hace poco, es el primer campeonato de Fe.Ce.Ve.S., antes éramos San Francisco. Dejamos el club pero no tengo una explicación, solo lo dejamos”, dijo Alejandro Pérez, el entrenador, en diálogo con El Tribuno.

La diferencia con respecto a los rivales, pese a que el torneo recién comienza, fue notoria: “Las chicas están jugando juntas desde el 2011, la base del equipo se mantiene desde hace ocho años”, destacó el DT.

Este grupo de mujeres comenzaron a jugar juntas desde el 2008 y bajo el nombre de Jogo Bonito.

Fe.Ce.Ve.S. no solo le apunta al torneo Anual liguista, también tiene como propósito adquirir mayor roce de competencias: “Siempre tenemos objetivos nuevos, ahora queremos ir a jugar un campeonato internacional a Chile, en agosto. Nos estamos preparando para eso, entrenamos de lunes a viernes”, contó Pérez. “Tenemos que juntar plata para los gastos del viaje, nosotros nos autogestionamos todo, por ejemplo, los sponsor. Espero que lo podamos lograr”, agregó el DT.

Uno de los secretos del éxito, según Ale Pérez, es “el compañerismo que existe en el equipo, eso nos lleva a todos a luchar por lo mismo, trabajan juntas y así se consiguen los logros”, distinguió el entrenador.

El fútbol femenino sigue creciendo en la Liga Salteña. Se unieron nuevos equipos al torneo, aunque algunos están en proceso de adaptación.

En el análisis de Pérez, el nivel de competencia no es el mismo: “Me gustó más el año pasado, había mayor competencia. En mi opinión tuvo que ver la renovación de carnet, no todas tenían la posibilidad de pagar”, expuso.

A su vez, el técnico de uno de los líderes del torneo elogió al rival con el que comparte el primer lugar: “Mitre está mejorando mucho y cada vez juega mejor”.

Justamente el Ciclón del San Bernardo se quedó con una victoria fundamental en la tercera fecha, ya que derrotó nada menos que a Central Norte por 3 a 0 y lo desplazó de la cima.

Mitre va en ascenso y demostró que tiene con qué dar pelea.

San Francisco, por su parte, se ubicó en el segundo lugar, al superar a San Martín por 4 a 1.

Gimnasia y Tiro dio la nota y aplastó a Villa Primavera B por 7 a 0, mientras que Argentinos del Norte goleó a Villa Primavera A por 5 a 0. Por último, Pellegrini sumó su primera victoria en el torneo al vencer a Deportivo Atlas por 3 a 0.

El albo y el cuervo, arriba

Gimnasia y Tiro y Central Norte comparten la cima de las posiciones del torneo femenino Sub 18, luego de disputarse la segunda fecha. El albo aplastó a Pellegrini por 4 a 0 y mantiene la valla invicta. Central Norte se impuso a Atlético Mitre por 2 a 1 y San Martín goleó a Sanidad.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P GF GC Ptos.

FeCeVeS 2 2 0 0 23 2 9

Mitre 3 3 0 0 17 2 9

San Fco. 3 2 1 0 7 3 7

C. Norte 3 2 0 1 3 4 6

A. del Norte 3 1 1 1 5 1 4

Pellegrini 3 1 1 1 4 2 4

Atlas 3 1 1 1 3 5 4

Gimnasia 3 1 0 2 9 4 3

S. Martín 3 1 0 2 5 11 3

Juventud 3 0 1 2 2 8 1

Primavera A 3 0 1 2 1 7 1

Primavera B 3 0 0 3 0 30 0



Sub 18

Equipos PJ G E P GF GC Ptos.

Gimnasia 2 2 0 0 9 0 6

C. Norte 2 2 0 0 4 1 6

Mitre 2 1 0 1 5 2 3

San Martín 2 1 0 1 5 5 3

San Fco. 1 0 0 1 0 2 0

Juventud 1 0 0 1 0 5 0

Pellegrini 2 0 0 2 0 8 0