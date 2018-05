Unión, en Paraná, quiere seguir dulce

Unión de Santa Fe, que acaba de cerrar la Superliga Argentina con la histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2019, se medirá hoy con Juventud Unida de Entre Ríos, golpeado por el descenso al Federal A, en un partido correspondiente a los 32avos. de final de la Copa Argentina de fútbol.

Desde las 17.10, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná, con Nazareno Arasa como árbitro y por TyC Sports.

Unión, que terminó décimo en la Superliga, quiere ponerle el moño a un semestre en el que consiguió uno de los logros más anhelados de su historia, clasificarse por primera vez a un torneo internacional. Así, Leonardo Madelón pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición y no especulará, pese al mal momento del rival.

En relación al once titular, Lucas Gamba no podrá ser de la partida ante los entrerrianos debido a un golpe que sufrió en la victoria por 1 a 0 sobre Independiente. Matías Gallego estará desde el arranque.