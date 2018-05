El objetivo de Racing, romper la resistencia

Racing se enfrentará a Sarmiento de Chaco en su debut en la Copa Argentina y buscará pasar el mal trago de no haber clasificado a la Copa Libertadores del próximo año en el último partido de la Superliga ante Colón.

Racing Club se enfrentará hoy a Sarmiento de Resistencia, Chaco, equipo que milita en el torneo Federal A, en un encuentro válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 21.10 en el estadio Florencio Sola de Banfield, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de la señal de cable TyC Sports.

La Academia, que hará su debut en la actual edición del torneo federal, viene de perder por 3 a 1 ante Colón, por la 27ma. y última jornada de la Superliga, en la que finalizó en el séptimo lugar con 45 puntos, a 13 del campeón Boca Juniors (58).

Como consecuencia de la caída ante el conjunto sabalero, los de Avellaneda perdieron la chance de clasificar de manera directa a la Copa Libertadores de 2018, aunque se aseguraron un cupo en la Sudamericana del año próximo.

Debido a no haber podido cumplir el objetivo de acceder al máximo certamen continental, Racing le brindará mayor relevancia a la Copa Argentina, ya que el campeón conseguirá un boleto a la próxima Libertadores.

Para enfrentar al equipo de la provincia de Chaco el entrenador de la Academia, Eduardo Coudet, deberá realizar varias modificaciones respecto del equipo que perdió frente a Colón de Santa Fe el último lunes.

El capitán y delantero del equipo, Lisandro López, no estará disponible por una contractura en el aductor derecho por lo que su lugar será ocupado por Martín Ojeda, que se parará en el mediocampo.

En dicha zona, los volantes Neri Cardozo y Augusto Solari ingresarán en reemplazo de Diego “Pulpo” González y Matías Zaracho, por encima de la posición de Marcelo Meli, quien jugará más retrasado.

Así, Ricardo Centurión dejará el andarivel izquierdo del mediocampo para pasar al ataque, donde formará dupla con Lautaro Martínez.

Por su parte, el técnico del club de Resistencia, Raúl Valdez, pondrá en su equipo titular al exarquero de Argentinos Juniors Juan Ignacio Carrera y a Horacio Orzán, exmediocampista de Newell’s Old Boys.

La academia y el aurirrojo se cruzaron tres veces, con dos triunfos del equipo de Avellaneda.