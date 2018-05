Sergio Marchi: “El rock argentino es uno de los más potentes del mundo, tiene identidad”

Marita Simón

El Tribuno

Rock, ese estilo que nació en los 60 y que a través del tiempo desarrolló todo tipo de variantes, tiene a lo largo de su historia muchísimo por decir y tanto o más para contar. Y la Argentina, afortunadamente, entra en esa línea con figuras inolvidables que seguirán sonando mientras “alimentan” a los nuevos cultores del estilo.

Y es para ellos que este viernes habrá una oportunidad única y especial para conocer más sobre el rock, profundizar detalles, meterse de lleno en el género a través de un especialista: Sergio Marchi. Autor entre otros libros de “No digas nada: Una vida de Charly García (Sudamericana, 1997; ocho ediciones vendidas, actualizada y corregida en 2007); “Beatlend: Los Beatles después de Los Beatles” (Cultura, 2009), “Pappo: El hombre suburbano (Planeta, 2011; cinco ediciones vendidas) y “Room Service” (2014), estará en Salta dispuesto a contestar de todo. Como le respondió a El Tribuno en una charla previa a su llegada a la ciudad para el ciclo “Rock And Roll Cultura”.

¿Qué preparaste para tu charla en Salta el viernes 18?

No sé bien qué es lo que yo hago, porque no planteo el encuentro con un discurso preparado o tradicional, sino que voy a ver qué le interesa a los salteños sobre el rock. Soy periodista de rock, conozco su historia y, de alguna manera, viví su proceso muy de cerca en los últimos 35 años porque lo investigué de modo profesional y trabajé sobre la cronología de todo el rock, internacional y nacional. Por lo tanto, parte de la charla será sobre eso y el resto sobre mis libros, básicamente sobre Charly (García) y Pappo, además de contarles sobre otros libros y sobre cómo es el oficio del periodista de rock. En definitiva, mi estilo es más cercano al stand up que a la conferencia y me gusta que me pregunten mucho, retroalimentarme con el público. En los encuentros voy calculando el humor de la gente, hasta dónde te siguen en los chistes antes de caer en lo tonto (risas).

¿Qué te llevó a especializarte en rock?

Me viene por Los Beatles. A los 11 años esa banda me cambia la cabeza, me da un norte, una pasión... quiero ser Ringo Starr, tocar la batería y me dedico a estudiar, me vinculo con gente con gustos afines a la música, después voy conociendo a personajes del rock. En ese devenir y por situaciones familiares y responsabilidad, trabajé desde muy chico y es ahí donde aparece también la herencia, ya que mi papá trabajó como periodista parlamentario, estuvo en revistas y me moví en ese mundo de imprentas y redacciones. Tinta, en una palabra. Así encuentro este espacio de periodismo del rock en el que este mes cumplo 35 años en la materia.

Y en esa larga trayectoria con el género, ¿tenés predilecciones? ¿A quién o quienes elegís?

Mis tres puntales son Charly, Pappo y Spinetta (Luis Alberto), pero también lo pongo a Gustavo Cerati. En realidad me gusta todo el rock. Manal, Aquelarre... quizás por una cuestión generacional soy del tronco más tradicional. Siendo adolescente tuve idolatría por Pappo, pero fui descubriendo al resto paulatinamente.

Y en eso habrá anécdotas que contarás en Salta...

Una de las cosas más lindas que me pasaron fue que, en una entrevista con Spinetta, me cuenta que me conocía por una charla que di en Córdoba en un canal de cable que casualmente él encontró y se quedó mirando. En ese programa, alguien del público me preguntó: “Charly o Spinetta?”, y yo contesté: “Por qué voy a elegir a uno si puedo disfrutar a los dos?”. Y el Flaco Spinetta me cuenta lo que pensó en ese momento: “Cuando vi eso me dije ‘este es mi pollo’”, me dijo.

Entonces ahí encontré la confirmación que lo mejor es disfrutar de todo, la amplitud y no embanderarse con una cosa.

Es que las comparaciones siempre son desagradables, sobre todo en el arte...

Efectivamente, sumado a que con el tiempo me convertí en docente y a los alumnos de periodismo les señalo que hay riqueza en todas las cosas, pero también hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Como en cualquier género, en el rock no todo es bueno y fuera del rock hay cosas muy interesantes. Hay que intentar ser muy objetivo en esta materia para luego poder ejercer la subjetividad.

Estamos hablando de calidad. ¿Acaso la Argentina quedó atrás respecto de otros países?

Son incomparables las calidades, tanto como las realidades que vivimos entre países. En países estables, preguntarse el valor de la moneda no está en la cabeza de la gente, como nos pasa a nosotros. Quiero decir con esto que las preocupaciones y ocupaciones cotidianas de los argentinos nada tienen que ver con las de países desarrollados. El subdesarrollo nos impone pensar muchas cosas antes de hacerlo libremente en el arte. No obstante y pese a todas las diferencias, nuestro rock es uno de los más potentes del mundo porque se ha creado una historia, se ha impuesto pese a las contras y ha logrado ser “rock argentino”, si bien con características universales, pero con identidad propia. Esa identidad se siente, se percibe, se filtra en la sonoridad y en las cosas que se cantan.

¿Y tu experiencia con Charly? ¿Mantenés contacto con él?

Ahora es distante. Me fui de su círculo porque necesitaba salir de allí, había cosas que no veía bien. Y él se enojó mucho conmigo, lo tomó personal... Pero en los 90 mi relación fue muy intensa, nos veíamos todos los días prácticamente y en todos los problemas estuve interviniendo. Salí del papel de periodista y tuve que convertirme en una especie de actor de todo ese teatro que Charly manipulaba. En esa intensidad trataba de ver de cerca a un genio, describirlo para un libro y por otro lado ayudarlo como ser humano. Fue una experiencia fuerte.

En Salta

Este viernes, a las 20, ofrecerá una charla abierta y gratuita: “Historia del rock nacional e internacional. Anécdotas”.

Tras la charla, a las 21.30 las bandas locales Laválazapa y 22 Watts brindarán un recital. Todo en Caseros 460.