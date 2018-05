El costo de dar malas noticias

En política, se sabe, nada es inocente o casual. El mal humor social también se lo construye, se lo atiza. En la Argentina contemporánea ese sugestivo mal humor social posee identidad histórica. Tiene nombre y apellido. Esa voluntad de transformar cualquier conflicto en el inicio de un incendio o en el desenlace de una tragedia no es nueva ni original.

Tampoco es nuevo ni original el deseo compulsivo de impedir que se consolide cualquier experiencia política diferente a la establecida por parte de quienes se consideran con el imperativo sagrado de un acto de fe, como la encarnación de la "voluntad soberana del pueblo". Basta repasar con los matices del caso lo sucedido con los gobiernos de Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa.

Es verdad. El aumento de tarifas no es una buena noticia. La decisión es sin duda impopular, pero si queremos ser rigurosos con las palabras, diría que es impopular pero no antipopular. Un gobierno que merezca ese nombre sabe que no está solamente para anunciar fiestas sino también para hacerse cargo del dolor, de la pena y del luto. Pero, además de las responsabilidades de los gobiernos, ya es hora de que también la sociedad sepa que lamentablemente no vivimos en el país de Jauja y que un hombre que asuma la condición de ciudadano no debe ni puede dejarse tentar por los cantos de sirena de quienes en más de un caso son los responsables de sus actuales quebrantos y desdichas.

"Hay pobreza", dicen los oráculos de populismo. Gobernaron la Argentina los últimos veinticinco años y ahora descubren que la pobreza llegó en un plato volador. "Hay inflación", repiten los mismos que durante años la ocultaron. "Hay inseguridad", insisten aquellos que en su momento la consideraron un efecto psicológico, cuando no alentaron y aplaudieron a jueces que dejaban a violadores y asesinos seriales en libertad porque consideraban que eran tiernas e indefensas víctimas de los horrores del capitalismo. "Este gobierno es frívolo, superficial...", afirman los mismos que votaron por Scioli y hasta el día de hoy se desgañitan vivando a la abogada exitosa que no por casualidad es la dirigente con más votos en el proceloso y encrespado universo del populismo criollo.

Hay estudios muy bien fundamentados que explican que las condiciones económicas, culturales y sociales que hicieron posible el extravío populista se han evaporado y para felicidad de los pueblos es muy difícil que retornen. Los argentinos algo hemos aprendido acerca del sabor de ese amargo cáliz que en su momento lo presentaron como el elixir de la juventud eterna. Ni el país ni el mundo se orientan en la dirección de los "deseos imaginarios" del populismo. Podrá haber recaídas, tropezones, pesadillas fugaces, pero el populismo tal como lo hemos conocido en los últimos años no vuelve más.

La imposibilidad, cuando no la impotencia, del populismo para unirse no proviene solo de las ambiciones o el egoísmo de sus caudillos o las travesuras de los operadores de Cambiemos para complicarle la vida. Como escribiera mi amigo Alberto Ford, el populismo es una mayonesa cortada: se haga lo que se haga con el tenedor, con la cuchara o con la fuente, no se une más y no se une porque carece de objetivos históricos, porque es anacrónico y, por lo tanto, profundamente reaccionario. Y porque sus pretensiones van a contramano de las aspiraciones de las sociedades en el siglo XXI.

El gobierno de Macri no es perfecto, pero sus virtudes siguen gravitando más que sus vicios. Alguna vez el señor Perón dijo que el peronismo se mantenía no porque los peronistas fueran buenos, sino porque los otros son peores. Hoy, por esas sorprendentes acrobacias de la vida, el apotegma peronista se invierte: Macri no es lo mejor, pero los otros son peores. Basta escucharlos. O verlos. Herminio Iglesias hace treinta años quemó un cajón. Pues bien, sus herederos actuales queman una funeraria todos los días.