Lucrecia Miller,: "Vamos camino a la destrucción social"

"Lo que está sucediendo con este tipo de violencia es un indicador que nos está conduciendo a la destrucción social", sentenció la licenciada Lucrecia Miller, quien es la presidenta de la fundación Papis (Programa de Asistencia para una Infancia Segura). La reconocida psicóloga fue categórica al señalar que "la sociedad está en estado de indefensión frente a estos hechos de violencia" que en la mayoría de los casos involucra a niñas y niños.

Miller atribuyó esta situación a la falta de políticas de contención y señaló: "Lo que advierto es una falta de sensibilidad y de coherencia por parte del Estado". Al referirse a los casos de abuso sexual la profesional sostuvo que "la falta de políticas contribuye para que un psicópata, por ejemplo, encuentre un campo adecuado y esto lo hemos visto con los casos de Chirete Herrera y Gaspar Cinco".

Indicó que a nivel educativo no se está haciendo nada para preparar a los docentes acerca de cómo proceder cuando ocurren casos de alumnos abusados y golpeados en sus hogares. "Yo me ofrecí a dictar cursos gratuitos para los maestros, pero en el Ministerio de Educación no me llevaron el apunte", criticó. A su juicio Salta necesita de manera urgente la creación de la figura del Defensor del Niño, de cuyo proyecto ella es autora. "Fui a la Legislatura y me pidieron un aval de veinte mil firmas para darle tratamiento parlamentario y en esa tarea estamos", señaló la experta. Explicó que su iniciativa contempla que el Defensor del Niño sea designado por fuera de la esfera del Estado a través de un concurso público. "Lo que yo sugiero en el proyecto de marras es que funcione de manera autónoma con recursos que se obtengan de los juegos de azar", refirió. Miller subrayó que "estoy segura de que con la creación de esta figura muchas cosas van a empezar a cambiar a nivel de protección de los menores".