Unos 800 desocupados marcharon para pedir obras en el norte

Unas 800 personas entre desocupados, organizaciones sociales, vecinos y comunidades aborígenes del departamento San Martín, marcharon ayer pacíficamente desde el puente del río Caraparí, en la entrada de Salvador Mazza, hasta el puente internacional que une a la Argentina con Bolivia, para reclamar por el estancamiento que sufre la región, y por la desocupación que crece a la par de la pobreza. A las 10.30 se inició la marcha sobre la ruta 34 ante la atenta mirada de efectivos de Gendarmería Nacional. Luego de encendidos discursos de los representantes de 40 fuerzas vivas, se hizo la desconcentración, alrededor de las 16. Quedaron de acuerdo todos en tomar medidas más enérgicas si continúan siendo ignorados por las autoridades provinciales y nacionales.

La frustración y la tristeza en los rostros de los marchantes fue la característica sobresaliente de la jornada. Hay enojo, desesperanza. El norte, que supo ser grande en producción y en desarrollo, ahora es cada vez más grande en miseria y en olvido. Se siente lejano y diezmado. En líneas generales pidieron trabajo, no quieren dádivas, quieren mover los brazos y los pies para ganarse el pan que cada día se les vuelve más inalcanzable. Reclamaron obras urgentes para el departamento San Martín, que el Plan Belgrano se reactive: "Vemos que nos hemos quedado afuera de las obras del ramal C-15", protestaron.

Adrián Ramos, dirigente de los desocupados de Salvador Mazza, comentó que "todos lamentamos la falta de trabajo y el olvido en el que está el norte, vivimos en un chiquero, sin salud, sin servicios, la gente de la periferia sufre mucho, la pobreza es enorme, hay hambre, los aborígenes de Cornejo, de la ruta 86, conmovieron con sus vivencias y sus necesidades insatisfechas".

Agregó: "Quedamos en juntarnos la semana próxima con los dirigentes y si no hay respuesta de las autoridades nacionales y provinciales, vamos a tomar medidas más severas, como cortar el puente internacional, por ejemplo, solo para que nos escuchen".

Ramos asegura que en el departamento San Martín hay "cero obra, cero trabajo". Se preguntó: "¿Cómo hacemos para pagar la luz con facturas de más de 1.000 pesos, o el gas si no tenemos para comer. La gente acá está vendiendo a bajo precio todas sus cosas para comprar pan. Si ganamos 200 pesos por día con suerte, ¿cómo pagamos un kilo de carne a 170 pesos?".

Y dijo: "Es muy triste que no se reactive la economía del norte. Estamos cansados de los políticos que vinieron a buscar el voto, prometieron y se fueron, como Andrés Zottos, Oscar Ángel. Estamos olvidados. El intendente Méndez se pasa el año de paro, y no hay trabajo, la plata llega seguro para hacer obras, pero las obras no se ven y no se hacen".