Ignacio Rigou: “La mayor inversión es en nueva tecnología para mitigar los riesgos”

La empresa avanza en El Galpón en la construcción de una planta para producir 75.000 toneladas de nitrato de amonio por año, con una inversión de 326 millones de dólares. Actualmente hay 650 personas trabajando en el emprendimiento.

Las pruebas del complejo proceso, que incluye cuatro plantas, se harían en septiembre.

La producción se iniciaría a principios del año que viene. Austin fue duramente cuestionada recientemente por la mortandad de patos y otros animales en sus lagunas.

-El juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, inspeccionó el jueves las instalaciones de Austin en El Galpón. ¿Usted qué opina de ese procedimiento judicial?

Me satisface la visita. Pudimos hacer un lindo recorrido para mostrar lo bueno de este emprendimiento. Estuvimos en la sala de control donde todos pudieron observar la tecnología de punta que tenemos ahí, para el manejo de la producción y los sistemas de paradas de emergencias automáticas y manuales, para los casos extremos, que generan muchos interrogantes en la gente.

¿Hay riesgos de contaminación cuando comience la producción de nitrato de amonio?

Toda actividad industrial genera un impacto, desde prender el motor de un auto. Nosotros trabajamos y contamos con la tecnología para que esos impactos se mitiguen y en eso está la mayor inversión de dinero. Son cuatro plantas las que se construyen y cada una tiene una particularidad de producción. Recordemos que estamos en fase de construcción. El recorrido fue muy aclaratorio para mucha gente.

¿Cuántas personas están trabajando en el emprendimiento?

Actualmente hay 650 personas trabajando, de las cuales unas 300 son de acá de la zona, de El Galpón, El Tunal y Metán. Pero además estuvimos revisando los números de cuanta gente trabajó ya en esta empresa y llegamos a las 2.000, en cinco años, con los contratistas y empleados nuestros, lo que marca la importancia de este proyecto.

-Varios medios de comunicación y ambientalistas cuestionaron a la firma y dijeron que estaban utilizando equipamiento obsoleto. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

Acá no hay equipos obsoletos como se dijo. Me parecen totalmente injustos esos comentarios por los ingenieros y especialistas que tenemos trabajando, quienes acondicionaron los equipos e hicieron las reparaciones necesarias en talleres locales, argentinos. Despreciar el trabajo de la gente nos parecía injusto y eso me parece que ha sido una confusión. Quizás no lo comunicamos correctamente. Pero ustedes pudieron ver en el recorrido por las instalaciones la tecnología puesta al servicio de mitigar riesgos.

¿Cuándo van a comenzar las pruebas y la producción?

Estamos trabajando mucho pero no podemos poner una fecha cierta. Sí les puedo decir que podemos empezar pruebas de ciertos equipos en septiembre y como horizonte tenemos que comenzar a producir a principios del año que viene. Vamos a producir unas 70.000 toneladas de nitrato de amonio al año. Eso va a generar un movimiento de nueves camiones por día en las rutas. El transporte está regulado por la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), con una serie de requisitos que estamos cumpliendo. En ese sentido la comunidad se puede quedar tranquila.

-Recientemente fueron duramente cuestionados por la mortandad de aves y otros animales en sus lagunas. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

Nosotros encontramos en nuestras lagunas de evaporación 25 patos muertos y estamos en plena investigación para determinar con certeza qué fue lo que pasó. Sabemos que tenemos que cuidar la flora y la fauna como parte de nuestras obligaciones.

Cuando supimos esto recurrimos a la ciencia, por eso nos contactamos con la Universidad de la Plata y con especialistas. Se tomaron muestras de agua, mandamos a los laboratorios y los resultados fueron negativos.

Hoy, quienes nos visitaron junto al juez Fucho, durante la inspección, vieron las lagunas y pudieron observar a las aves, como patos y flamencos, haciendo una vida normal. Lo mismo pasa con otros animales como pecaríes o corzuelas.

Más adelante en la entrevista con el presidente local de la empresa Austin, se le preguntó a Rigou sobre temas que preocupan a los habitantes de la zona y de buena parte del departamento Metán y también de Anta, como es el cuidado del ambiente y las posibles medidas a tomar para evitar todo tipo de contaminación del mismo.

A estas cuestiones Rigou se preocupó en aclarar que están a bastante distancia del río Juramento y que su actividad, cuando la planta esté funcionando a pleno no va a volcar ni un solo efluente en el curso de agua.

¿Ustedes se comprometen a no contaminar el emblemático río Juramento durante el complejo proceso para obtener nitrato de amonio?

Nosotros estamos a quince kilómetros del río Juramento, lo que hacemos, como dijimos en el estudio de impacto ambiental, es tomar el agua, no sacamos ni un efluente afuera de nuestro predio. No solo nos comprometemos a cuidar el Juramento sino todo el medio ambiente de la zona. También estamos en una fase de colaboración con gente que trabaja en la conservación del Juramento, estamos comprometidos con eso porque somos parte de la sociedad.

Los empleos a futuro

¿Cuando estén produciendo cuántas personas van a quedar trabajando de manera estable?

Llevamos cinco años y todo es un proceso de aprendizaje. Cuando la planta esté funcionando, van a quedar unas 150 personas trabajando directamente, de las cuales 99 son los operadores que tomamos de El Galpón y a los que estamos entrenando desde hace un año. También hay trabajos que no son nuestra área específica como la seguridad, que es en este caso de una empresa de El Galpón que ocupa a más de 40 personas.

También está la comida que recibe nuestra gente, el transporte, además de la parquización y limpieza, que son unas 100 personas más.

¿Usted considera que el sector de monitoreo de Austin es fundamental en el proceso de producción?

Es muy interesante porque demuestra lo que es hoy la tecnología. Recuerdo que antes lo que era el símbolo de crecimiento de un país eran chimeneas humeantes. Actualmente está como mal visto eso. Justamente lo que hay que monitorear es todo ese tipo de cosas, que el proceso sea seguro, correcto y eficiente, porque muchas veces cuando hablamos de eficiencia y productividad se piensa que hablamos por nuestro bolsillo.

Pero no es así, es trabajar con la gente adecuada y la materia prima que corresponda. El uso de los recursos y los controles de seguridad son fundamentales, por eso es muy bueno tener tres niveles de seguridad por si llega a haber cualquier problema. Es muy positivo que los operadores entrenados tengan sus rondas diarias. Se trataba las 24 horas, son 330 días de labor al año, paramos unos días para hacer mantenimiento. Pero en esos tres turnos, que son rotativos, la gente también va chequeando todo en las pantallas. Pero nada es suficiente, la seguridad es nuestra prioridad, ese es nuestro lema.

¿La provincia los controla?

Permanentemente llegan los de la Secretaría de Ambiente, de Industria, del Ministerio de Trabajo y de Recursos Hídricos, a quienes le mostramos el uso del agua. Les enseñamos cómo la traemos y cómo la clarificamos. Para que nos dieran la habilitación en su momento cumplimos con todos los requisitos. Los controles por parte de la provincia se realizan con frecuencia y en diversos aspectos de nuestra actividad.