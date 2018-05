VIDEO: Se viralizó la desopilante despedida de los próceres al billete de 2 pesos

“Chau loco, me voy. Llegó mi turno. Que la pasen joya. Quiero agradecerle a todo el mundo”, se descarga Bartolomé Mitre en su mensaje final. Y agrega: “Quiero agradecerle especialmente a Julián, a Julián Weich, sin él, sin su programa, no hubiera tenido la relevancia que tuve”.

La frase alude al programa Sorpresa y 1/2, que todos los domingos realizaba un sorteo con la numeración de los billetes. Tal fue el furor que generó este programa, que muchas familias empezaron a retener y ahorrar los papeles de 2 pesos con la esperanza de ganar un premio. Eran otras épocas y la cara de Bartolomé Mitre tenía otro peso en los bolsillos de los argentinos (dos dolares). Inflación descontrolada mediante, el papel perdió protagonismo y este año el Banco Central decidió sacarlo de circulación.

En la misma saga humorística, José de San Martín -cara del billete de 5 pesos- se despidió de Mitre con cierta preocupación. “Sé que voy a ser el próximo y me da por las pelotas”, reflexiona. “Me da por las bolas que me reemplacen por un guanaco, por un chancho, por un animal. Yo hice un montón de cosas, crucé Los Andes, liberé el país y me decían que nadie me lo iba a reconocer. No los escuché, soy un boludo”, analizó.

“Para mí es una pena”, dice Manuel Belgrano (billete de 10 pesos). “Siempre que estamos en algún bar por lo general éramos propina, nos quedábamos abajo del vaso, y compartíamos momentos únicos, así que te quiero mucho billete de dos pesos”, agrega.

Finalmente Juan Manuel de Rosas y Domingo Fautino Sarmiento protagonizan un diálogo que cierra con un mensaje de la cara de 20 pesos que explica mucho de los problemas económicos que atravesó el país en los últimos 18 años: “¡Cómo me estoy devaluando!”.

El 1 de mayo el billete de dos pesos dejó de tener validez. Ya no son aceptados en comercios, aunque sí pueden ser cambiados hasta fin de mes en los bancos de todo el país. Quien se quede con los papeles celeste en la mano en junio, deberá guardarlos como recuerdo. O tirarlos.