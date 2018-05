Macri convocará a gobernadores, sindicatos, empresarios y a la Iglesia para el "gran acuerdo"

El ministro del Interior Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno convocará a "todos los sectores" para la búsqueda de un acuerdo que permita la elaboración de "una hoja de ruta" que conduzca "al desarrollo nacional".

"El Presidente (Mauricio Macri) ha decidido convocar a todos los que tengan responsabilidad como dirigentes en el país, empezando por los gobernadores pero también a los representantes de los trabajadores, los empresarios y la Iglesia", manifestó Frigerio.

"Hay que convocar a todos y hacer una hoja de ruta para este camino del desarrollo nacional que necesita la Argentina", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental.

El ministro indicó que la búsqueda del acuerdo se iniciará con la discusión del Presupuesto para el próximo año como símbolo de lo que está dispuesto a hacer cada uno de los que tienen responsabilidades políticas en el país.

"Vamos a resolver los problemas que llevan tantos años en nuestro país pero no lo podemos hacer solos, necesitamos la concurrencia de todos los que tienen también responsabilidades hoy por hoy en Argentina.

"El llamado va a ser para todos, esperamos que la respuesta sea positiva de todos los sectores. Nosotros no vamos a dejar a nadie de lado", subrayó.

"Negociación con el FMI"

Frigerio se refirió asimismo al acuerdo que la Argentina intenta establecer con el Fondo Monetario Internacional para el otorgamiento de un préstamo stand by y consideró que "no será una negociación de espaldas a la sociedad sino con total transparencia".

"Vamos al Fondo con nuestro programa de gobierno, con la posibilidad de pedir que nos financien este camino que hemos elegido, que tiene que ser firme, sólido, irreductible, hacia el equilibrio de las cuentas públicas", señaló.

"Nosotros vamos a llevar nuestro programa y vamos a defenderlo con toda nuestra fuerza", agregó.

Por otro lado, criticó el proyecto de la oposición para retrotraer la adecuación de tarifas de servicios públicos al señalar que "nadie lo apoya y la gran mayoría de los gobernadores se ha manifestado en contra porque el tema tarifario no es atribución del Congreso".

"También coinciden todos en que es un proyecto malo desde el punto de vista técnico, con errores, esto merece por lo menos un profundo debate y no estos tiempos perentorios que nos estarían fijando", sentenció Frigerio.

"Es una ley que viola el presupuesto que los mismos diputados y senadores votaron pocos meses atrás", añadió.