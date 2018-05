Ponzio: “Estaría bueno volver a jugar el clásico en la Libertadores”

Leonardo Ponzio, volante del River Plate, aseguró en conferencia de prensa este mediodía en el predio de Ezeiza que estaría bueno volver a cruzarse con Boca en un superclásico por la Copa Libertadores en los octavos de final.

“Siempre es lindo jugar esos partidos, hemos jugado mucho, y se habla en todo el mundo como pasa con el Real y el Barcelona, siempre que sea sólo un partido por los puntos esta bueno para todos, los hinchas, ustedes, la familia”, dijo Ponzio .

Además agregó: “Las rachas, las estadísticas y todas esas cosas son de las que se hablan, pero es u partido distinto, igual no hagamos una novela de esto porque no se sabe que puede pasar, lo bueno es que los grandes pasaron y hay varios equipos argentinos, eso está bueno”.

Ponzio además respondió sobre el tema de la selección y explicó: “Yo agradezco mucho todos los que dijeron que yo tenía que estar, pero era lógico que no me llamen porque nunca lo hicieron y está bien porque no es una obligación, además yo nunca me postulé no va con mi forma de ser”.

En este sentido pidió: “Ahora hay que apoyar a la selección y a los jugadores que convocaron, ser hinchas como lo somos desde chiquitos todos, el entrenador ya eligió y está muy bien, los que van y los que no debemos estar con la selección y apoyar ara que salga todo bien”

Por otro lado, Ponzio, se mostró de acuerdo con la convocatoria de Franco Armani a quien consideró un arquero de equipo grande y opinó: “Yo hubiera convocado también a Kranevitter es lo más parecido a Mascherano, pero el DT eligió a otros jugadores, hay que apoyar”.

Finalmente en cuanto a su renovación de contrato que se vence a fin de año, el capitán confió: “No es un problema para mí, vengo renovando año a año, y las partes vamos viendo como nos sentimos, mientras haya ganas de los dos seguiremos así, se firma el 31 de diciembre”.

El plantel de River se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con vistas al partido ante Flamengo del miércoles que viene en el Monumental en el cierre del grupo 4 donde con un empate el equipo argentino se asegura el primer puesto.