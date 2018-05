Buffon deja la Juventus y buscaría nuevos horizontes

Gianluigi Buffon se despide de la Juventus, pero tal vez no de los terrenos de juego. El legendario guardameta italiano de 40 años confirmó este jueves que cederá su plaza tras 17 temporadas en el club turinés, pero dejó entender que podría seguir jugando, en otro lugar.

Un total de 17 años, con 655 partidos, 300 de ellos sin recibir un gol, y solo 519 tantos concedidos: como dijo su presidente Andrea Agnelli, Buffon en la Juventus, tiene cifras de locos.

Con los ojos un poco húmedos y la voz entrecortada, el portero italiano confirmó lo que todo el mundo presentía desde hace meses.

“El sábado será mi último partido con la Juventus. Terminar esta aventura con dos nuevos títulos (en la Serie A y en la Copa de Italia) era importante”, declaró Buffon en una rueda de prensa.

El arquero italiano señaló por otra parte que se daba todavía unos días para decidir sobre su futuro, que podría ser continuar en activo o retirarse.

“¿Qué voy a hacer? El sábado juego un partido. Y es lo único seguro”, dijo.

“Hasta hace quince días, estaba seguro de retirarme. Pero he recibido propuestas estimulantes, tanto dentro del terreno como fuera, donde la más interesante me ha llegado del presidente Agnelli”, dijo respecto al presidente de la Juventus, Andrea Agnelli.

“La semana próxima, tras unos días de reflexión serena, tomaré una decisión definitiva”, añadió Buffon.