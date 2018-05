Trump respaldó a Macri en Twitter y lo llamó "amigo"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó hoy a su par de Argentina, Mauricio Macri, al destacar "el buen trabajo" que lleva a cabo para "transformar el país" además de destacarlo como su "amigo", en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del mandatario norteamericano.

"Gran charla con mi amigo el presidente Mauricio Macri de Argentina esta semana", señaló Trump en referencia a la conversación telefónica que ambos jefes de Estado mantuvieron el lunes pasado.

En ese diálogo, el presidente de los Estados Unidos respaldó la negociación que el Gobierno argentino lleva a cabo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir un crédito stand by.

"Está haciendo (por Macri) un buen trabajo para la Argentina. ¡Apoyo su visión para transformar la economía del país y desatar su potencial!", subrayó Trump en el texto que escribió en la red social.

Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming his country’s economy and unleashing its potential!