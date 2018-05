Un salteño fue campeón de rugby

Diego Rodríguez integra el staff técnico del seleccionado juvenil de seven. Argentina ganó un cuadrangular en Francia, previo a los JJOO de la Juventud.

El seleccionado argentino sub-18 de seven de rugby, con el salteño Diego Rodríguez en el cuerpo técnico, obtuvo ayer en forma invicta el torneo cuadrangular disputado en la ciudad de Biarritz, Francia, en el marco de su preparación para los próximos Juegos de la Juventud, Buenos Aires 2018, que se disputarán entre el 6 y 18 de octubre.

El conjunto argentino dirigido, por el entrenador Lucas Borges, derrotó en sus tres presentaciones en el torneo a los combinados de Biarritz Crabos (34-0), Sopecatz (38-7) y a Euskadi Sevens (21-7).

El plantel argentino está integrado por Marcos Elizegarary, Marcos Moneta, Ramiro Costa, Franco Florio, Matteo Graziano, Julián Hernández, Juan Martín González, Tomás Oria, Tomás Vanni, Valentín Bustos, Julián Quetglas y Nicolás Roger.

El técnico Borges señaló: “Fue un día productivo, ya que necesitábamos competencia y la aprovechamos al máximo. Vamos encontrando un nivel de juego y un equipo con personalidad”.

“Los primeros dos partidos jugamos contra equipos de nivel inferior al nuestro, pero nos sirvió para agarrar ritmo de juego, algo que el equipo precisaba; mientras que el tercer encuentro fue ante un rival parejo, y pudimos ver cosas que tenemos que mejorar y otras que estamos haciendo bien”, concluyó.

De pura cepa

Rodríguez conforma el staff técnico del seleccionado juvenil y durante mucho tiempo jugó al rugby en Gimnasia y Tiro.

El representante provincial trabajó en el cuerpo técnico de Los Mayuatos 7, la selección seven de Salta, junto a Pablo Saravia. Además, durante varias temporadas trabajó en el combinado uruguayo de rugby.

Conocido como “Bombón”, Rodríguez se perfila para ser uno de los salteños que estará presente en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, aunque en su caso no dentro del campo de juego.