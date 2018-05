Se viene la séptima fecha del Anual liguista 

El programa para el desarrollo de la séptima fecha del torneo Anual que organiza la Liga Salteña de Fútbol contempla interesantes encuentros. Habrá un partido el sábado; mientras que el resto de la jornada se disputará el domingo.

Entre los enfrentamientos de mayor relieve figura el que jugará el líder de la competencia, Los Cachorros, con Atlético Libertad, en cancha de los gauchos; mientras que uno de los escoltas, Atlético Sanidad, se enfrentará con Atlético Libertad. Atlético Mitre, que marcha cuarto en las posiciones, buscará seguir de cerca a los equipos que ocupan los primeros puestos y se medirá con la fusión Camioneros Argentinos del Norte

Tiene fecha libre en esta oportunidad Gimnasia y Tiro, otro de los equipos que ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones.

Cachorros, con una juvenil formación, nuevamente se está convirtiendo en uno de los animadores del torneo, en el que también empezó el duro trabajo de ir armando una base para participar en el próximo torneo Federal Amateur, así como lo hizo cuando logró el ascenso de categoría en los certámenes a cargo del Consejo Federal.

Mientras Sanidad, desde la temporada pasada y bajo la dirección técnica de Néstor Choque, buscará continuar de cerca los pasos del tricolor, pero con la finalidad de conseguir la única plaza disponible que le acreditaría la posibilidad de llegar al torneo Federal Amateur. El enfermero en la fecha venidera del torneo local tendrá un duro oponente: San Martín, precisamente el equipo del oeste también tiene firmes aspiraciones e intenciones de empezar a levantar cabeza y dar pelea.

El programa

Sábado

Atlas vs. C. Norte (Liga)

Domingo

Pellegrini vs. Unión (Mamita Cáceres)

Libertad vs. Cachorros (Libertad)

Camioneros vs. Mitre (Liga)

Juventud vs. Salta (Honorato Pistoia)

San Antonio vs. Peñarol (Gimnasia)

Primavera vs. S. Francisco (Luis Güemes)

Sanidad vs. San Martín (Mitre