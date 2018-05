VIDEO: Un jugador de fútbol le confesó a un familiar que abusó de una chica

Una mujer con identidad reservada la cual aseguró ser familiar directo del futbolista Alexis Zárate (ex Independiente de Avellaneda), condenado por violar a la novia de un compañero del rojo, afirmó a través de un video que el defensor reconoció el hecho y por eso ella le pidió perdón a la víctima.

Con la voz entrecortada, narró que en el momento en que se enteró de lo que había pasado, por otro familiar dijo: “Alexis se mandó una cagada. Abusó de una piba, esperemos que no sea menor de edad porque si no estamos hasta las bolas”.

En el video relata de forma concreta lo que sucedió después: “Su papá viajó para ver cómo podía solucionar el tema y cuando volvió armó con la familia una estrategia con lo que todos teníamos que decir: Alexis entró a la habitación a buscar un cable de celular, ella lo llamó con el dedo, lo invitó a la cama. Y que en el boliche ya se le había tirado también”, explicó, y sostiene que esa versión fue totalmente inventada.

Las imágenes fueron difundidas por la abogada de Giuliana Peralta (la chica violada por Zárate), Raquel Hermida Leyenda, la mujer cuenta que “cuando Alexis volvió a su pueblo natal tuve la oportunidad de encontrarme con él a solas y le pregunté: Por favor, contame qué pasó esa noche. Me miró a los ojos, porque él sabe que no me puede mentir a mí, y me dijo que entró a la pieza, que estaba durmiendo (junto a su novio, el también futbolista de Independiente Martín Benítez) y se la culeó y que cuando terminó la mina empezó a gritar”.

Al finalizar el video la familiar le pide perdón a la joven y su familia. “Estoy arrepentida por hablar tan tarde. Justicia por Giuliana, perdón por haber defendido a quien no debía”.

Fue condenado a 6 años y medio de prisión

Recordemos que la Sala Nº 5 del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la sentencia de Zárate a seis años y seis meses de prisión por violar a una joven de 22 años en 2014. El ex futbolista de Independiente y Temperley había sido condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal a Giuliana Peralta el pasado 18 de septiembre de 2017, pero la sentencia no quedó firme en primera instancia. Zárate, que estaba jugando en el Liepaja de Letonia, continuará en libertad hasta que se expida al respecto la Corte Suprema provincial.