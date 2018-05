Los gobernadores peronistas resisten el pedido de Macri de acelerar el ajuste

El pedido de Mauricio Macri de “acelerar” la reducción del déficit fiscal no cayó bien en las provincias, especialmente en las gobernadas por peronistas, que expresaron su malestar por el reclamo del Presidente. Reunidos en Tucumán, coincidieron en rechazar el llamado del mandatario y exigieron que el ajuste lo haga la Nación y no las provincias, en momentos en que el Gobierno negocia un préstamo de U$S 30 millones con el FMI, que entre sus exigencias pide mayor rapidez en la reducción del rojo fiscal.

Los peronistas Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La Rioja) y el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe) aclararon que contribuirán a la gobernabilidad, sin dejar de hacer advertencias a la Casa Rosada por el reclamo por la aceleración del ajuste en los gastos. Respaldaron la decisión del Gobierno de recurrir al FMI para calmar la tensión cambiaria y apoyaron las medidas oficiales para contener el valor del dólar, pero dejaron claro que no aceptarán un mayor ajuste en las provincias.

Schiaretti explicó que el déficit de la Nación es de 6 puntos del PIB (Producto Interno Bruto) mientras que el de las provincias es de 0,5 puntos, y dio su receta para achicar el rojo. “Para reducir el déficit se comienza reduciendo el déficit fiscal nacional eliminando los privilegios que continúan manteniendo lo que es la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires”, expresó el gobernador cordobés, en referencia a los subsidios a los servicios públicos.

“En el marco de una país federal como el nuestro, las provincias tenemos autonomía para fijar prioridades y podemos decir que en Tucumán no tenemos déficit fiscal. Nuestra balanza comercial es positiva y ya cerramos las paritarias con todos los gremios estatales”, dijo Manzur. 2A lo largo de tres años de nuestra gestión no hemos tomando ni un centavo de dólar de deuda externa”, afirmó.

Mientras que Juan Manuel Urtubey dijo que la Argentina debe crecer pero que para lograrlo el Estado no puede pagar tasas del 40%, tal como lo estipulado en la última renovación de las letras Lebac. “Si estás pagando tasas superiores a ese monto, explícame qué actividad productiva en la Argentina te da un rendimiento del 40%, no existe, no hay ninguna. Hay que plantear una Argentina que sea sustentable y ésto no es sustentable”, cuestionó el mandatario salteño.

Los gobernadores del PJ que se expresaron sobre el pedido del Presidente se encuentran dentro del grupo de denominados ‘dialoguistas‘ con el Poder Ejecutivo e impulsan el armado de un espacio opositor que le permita al Justicialismo ser competitivo en las elecciones presidenciales del próximo año.