¿Laurel o Yanny? El nuevo desafío viral que enloquece a Internet

El breve audio de una voz generada por una computadora se convirtió en la mayor controversia en Internet desde el célebre caso del vestido azul o dorado de 2015.

La grabación apareció por primera vez en la red social Reddit. En ella se puede oír una palabra. El problema es que, según quien la escuche, esa palabra puede ser tanto "Yanny" como "Laurel".

Según el profesor David Alais, de la facultad de psicología de la Universidad de Sydney, el caso es un típico ejemplo "de un estimulo de percepción ambiguo".

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I