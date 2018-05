VIDEO: Así robaron un microscopio de USD 15.000 en Ciudad Universitaria

Un microscopio valuado en 15.000 dólares fue robado el miércoles de un laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en Ciudad Universitaria, al parecer por una pareja que al mediodía fue filmada por cámaras de seguridad saliendo de pabellón II con una mochila voluminosa.

La investigadora Mariana Piuri detalló que el equipo fue adquirido en 2012 con un subsidio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos para trabajar en un proyecto de desarrollo de un método rápido de diagnóstico para la tuberculosis. El microscopio mide unos 70 centímetros de altura por 60 centímetros de lado.

“Nos sentimos horrible, fue un esfuerzo muy grande”, expresó Piuri, quien detalló que en los últimos tiempos le había llamado la atención la presencia de la pareja. “Es una facultad pública, es común ver gente que uno no conoce -dijo-. A veces no querés quedar como grosero y preguntar qué es lo que están haciendo, ahora me arrepiento de no haberme acercado”.

Según la investigadora, el equipo es utilizado habitualmente a las 13. “Nos dimos cuenta de que faltaba a las 14, aprovecharon el horario del almuerzo. Trabajaron muy rápido y con una eficiencia increíble”, destacó. “Me preocupa que no es un equipo que se vende en un almacén, deben saber a quién se lo van a vender, no lo pueden ubicar en cualquier mercado. Se usa en laboratorios de investigación o en alguno que haga diagnostico clínico”, completó Piuri, quien hizo la denuncia y aportó las imágenes para el hallazgo del equipo en la comisaría 51.