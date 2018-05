Estiman que el pan tendría una suba del 20% desde el lunes

En cinco meses, el costo de la bolsa de harina tuvo un incremento del 300 por ciento. A la suba del producto base de las panaderías se sumaron el encarecimiento del azúcar, los huevos, dulces y esencias, además de la suba en las facturas de gas y energía eléctrica. El sector tuvo que hacerle frente también a las presiones impositivas y a los salarios.

Todo esto se convirtió en una situación compleja que parece no tener solución mientras no se estabilice el precio de dólar, que además genera faltantes de harina. En diálogo con El Tribuno, el empresario Hugo de la Merced destacó que en la última semana los molinos comenzaron a limitar la distribución, hasta llegar al punto de no poder dar precios del producto.

"En diciembre, la bolsa de harina de 50 kilos se compraba a 270 pesos, en la actualidad y en algunos casos superamos los 750 pesos", especificó el empresario.

Frente a este escenario, los miembros de la Cámara de Panaderos mantenían anoche una reunión para definir el incremento a aplicar sobre el kilo de pan francés.

De acuerdo a las estimaciones que conoció este medio, el aumento sería del 20 por ciento.

"La Cámara siempre ofrece un precio sugerido del pan francés y deja a decisión de los panaderos cuál será el valor de las especialidades", detalló.

Hasta ayer el precio del kilo de pan francés sugerido era de 45 pesos. Aplicando el aumento del 20 por ciento, el precio se elevaría a 54 pesos el kilo.

En el caso de las especialidades, los panaderos no pudieron adelantar cuál es el costo que los clientes encontrarán el lunes en productos como facturas, tortillas o bizcochos.

Según un revelamiento realizado por este medio, el lunes el precio de las especialidades como las facturas era de entre 8 y 10 pesos. Las más caras eran las rellenas. El valor de los bizcochos era de entre 12 y 15 pesos los 100 gramos, mientras que las tortillas rondaban los 3,50 pesos.

De la Merced destacó que hoy se realizará una reunión informativa junto a los representantes de los gremios del sector. "Invitamos a los medios para explicarles cuáles son los motivos que nos están llevando a esta situación", agregó.

Martín Petrocelli, titular de la Cámara, destacó que durante la reunión de hoy realizarán, además, una serie de anuncios con el acompañamiento de los gremios. "Empresarios y gremios hemos logrado sentarnos a hablar de la situación que nos preocupa a todos, porque las ventas y el empleo están íntimamente ligados y en el último mes la caída en las ventas de acentuó", adelantó el representante de los panaderos de Salta.

Sin fondos y con altas tasas

Desde la Cámara de Comercio de la Salta destacaron que el sector está enfrentando un freno total en las ventas. "A esto se suman cuestiones como la presión tributaria y el mercado ilegal", destacó Rubén Barrios, titular de la institución.

En diálogo con este medio, Barrios afirmó que los empresarios no están pudiendo afrontar los impuestos porque sufren embargos de cuentas, lo que además complica el pago de los sueldos.

Desde la Cámara resolvieron llevar adelante un relevamiento de los locales de distintos rubros que están cerrando. Los gestores de la entidad relevarán no solo el número de negocios que bajaron las persianas, sino también cuántos están en proceso y cuántos están cambiando de rubro. En este momento, todos los rubros tienen frenadas las ventas. Las ventas por internet a través del "hot sale" no escapan a la situación actual y también están en baja.

Analizando los casos de despidos, el titular de la Cámara de Comercios destacó que generará un espiral en el que habrá cada vez menos consumidores, por el incremento de los desempleados.

En cuanto a la situación financiera que está afectando a los empresarios salteños, la Cámara adelantó que se logró un acuerdo de financiamiento para las pymes, teniendo en cuenta las altas tasas de interés existentes.

El movimiento del dólar y la turbulencia financiera generó que los bancos apliquen fuertes intereses. Barrios detalló que los comerciantes locales pagan con cheques a 30 o 60 días a los proveedores. "Todo esto estuvo paralizado esta semana y estamos esperando que se reactive porque estamos a un paso de que se rompa la cadena de pago", expresó.