Los directores piden mayor presencia familiar en la escuela

En un anfiteatro lleno, más de 500 personas entre equipos técnicos, directivos y supervisores de nivel primario y secundario, se reunieron para debatir sobre la manera de implementar mejoras en las aulas a partir de los resultados de las pruebas Aprender. Durante más de cuatro horas, los educadores participaron de paneles y talleres, a cargo de especialistas nacionales en matemática y lengua.

El Tribuno dialogó con diferentes directores de escuelas de la provincia para que expresen su opinión sobre el sistema educativo, las evaluaciones que se realizaron a nivel nacional y cuáles son los nuevos desafíos que se generan en la educación. Todos los directivos consultados afirmaron que no se debe perder el rol de la familia, que es un elemento clave para la educación de los alumnos.

"La familia tiene que estar más presente. Muchos padres llegan y nos dicen no sé qué hacer con mi hijo o hija, rétenlo, pero nosotros no somos los padres, somos docentes. La familia debe tener una mayor presencia institucional, tener un mayor compromiso y acompañarnos porque no estamos divorciados ni separados de la familia. Es un trabajo en conjunto y si no se entiende esto, es el punto donde hace esa crisis", comentó Marcelo Romano, director de la Escuela de Comercio Arturo Illia.

Ramón Rojas, director de la Escuela 4028, está convencido de que la familia tiene que involucrarse, porque cuando la escuela abre las puertas de la institución e invita a la familia se obtienen respuestas. "No hay que bajar los brazos, somos nosotros los que tenemos que apoyar al niño y buscar la unión nuevamente", resaltó.

Pruebas

Respecto a las pruebas Aprender, en general, los directores consultados expresaron que sus alumnos tuvieron una mejora en comparación con la evaluación del 2016 y que la mayoría alcanzó los resultados de la media nacional.

"Hay un mejoramiento, lo cual es muy bueno. El operativo Aprender nos permite evaluar y tomar decisiones en cuanto a los resultados que uno tiene, para mejorar en algunos sectores o ver qué fallas puede haber tenido alguna de las asignaturas evaluadas. También sirve para que el docente pueda tomar decisiones en cuanto a su práctica educativa", comentó Carlos Villa, director de la Escuela de Educación Técnica 3129 de Metán Viejo.

Sonia Gómez, de la escuela 20 Febrero de 1813, consideró que estas pruebas son muy favorables. "Creo que orientan mucho a los docentes para que se esfuercen por trabajar contenidos de otra manera para poder responder a este operativo", agregó.

Iris Hinojosa, directora de la escuela de Educación Técnica y Centro de Formación Profesional doctor Joaquín Castellano, resaltó que las pruebas Aprender vienen a principio de año y les dan la posibilidad de observar los resultados y trabajar con tiempo.