“Fuimos la primera Municipalidad de la provincia en incorporar tecnología led”

Lilia Alejandra Fernández debe ser una de las intendentas con el más austero despacho de toda la provincia. Con 54 años y casada con Néstor Walter Salcedo, es indudable que primero vio crecer a sus 4 hijos para lanzarse a la carrera política. Asumió el 10 de diciembre de 2015 y ya es evidente que General Güemes va cambiando su cara.

¿De grande se dedicó a la política o era una cuenta pendiente?

Yo en realidad desde la facultad milito en la JP (Juventud Peronista), desde cuando tenía 17 años. Yo soy médica veterinaria y vengo de una familia que son todos politiqueros. En la gloriosa JP conocí a mi esposo (ríe). Él no militaba y no le gustaba que yo milite. Yo le dije: yo no me voy a casar con alguien que me prohiba que yo milite, es como que me diga que no tenga animales en casa. De ahí yo lo impulsé, pero no lo logré en la juventud. Luego nos casamos y vinimos a vivir a Güemes y yo siempre miraba la parte política; es que vienen los chicos y uno no puede. Luego sí aparecieron unas personas que nos impulsaron a trabajar en política y yo lo empujé a mi esposo. Llegó hasta intendente de El Bordo y diputado, pero yo estaba siempre por detrás porque siempre hay que tener el acompañamiento de la familia.

¿Y cómo llega a la función pública?

Primero estuve criando los hijos, siempre por detrás de mi esposo. Cuando ellos se hicieron grandes empecé yo a tener más participación, siempre orientada a mi profesión. Y ahí es donde nos encontramos con el exintendente Daniel Segura porque yo trabajaba ya con las escuelas y tenía actividad política y social. Viendo que la ciudad de Güemes no tenía un trabajo fuerte con animales, fue entonces que yo me decido a ser candidata a concejal, junto al exsenador Rubén Lávaque. En ese momento entramos 4 de nuestra lista, eso fue un éxito total en el año 2013. Tuvimos una participación activa en la concejalía. Eso fue lo que nos impulsó. Ahí hicimos un trabajo fuerte. Acompañamos al intendente en las cosas buenas, y lo que considerábamos mal lo trabajábamos fuerte. Eso vio la gente en mí.

Lo que originó que en 2015 ganaran las elecciones...

Nosotros ganamos, la gente nos acompañó, pero nos tocaron los años más difíciles. Más allá de lo financiero, a mí me dejaron un municipio con muchas deudas, cheques por pagar, obras mal realizadas, mal certificadas, embargos; con muchos problemas. El 2016 fue muy difícil para mí, pero nos fuimos equilibrando despacito. En 2017 con el Plan del Bicentenario del gobernador, nos dio un aire grandísimo al municipio. Nosotros teníamos un parque automotor en estado lamentable, andaba un solo camión recolector que a los pocos días se rompió. Luego compramos camiones, máquinas motoniveladoras y hoy estamos trabajando en todos los barrios con dos máquinas que están trabajando día y noche.



¿Empezaron con las obras de calles y luego seguirán por el edificio municipal?

La municipalidad no es de las más cómodas. Vos abrís una puerta y está el mercado con pescado, medias y verduras. Estamos arreglando y tratando de hacer un edificio municipal solo, porque hay varias partes... es una Municipalidad para otro tiempo. Empezamos por las oficinas y espero que podamos sacar las Obras Públicas y llevarlas a donde tenemos el parque automotor.

Es evidente que las calles y los es pacios públicos van mejorando...

Las calles estaban tremendas y hoy las estamos arreglando. Hoy tenemos 3 canteras municipales; eso nos permite llegar a todos los barrios. Parece loco, pero en un momento tuvimos que comprar ripio para las calles teniendo cantera propia. Hoy nos manejamos con lo nuestro. Lo que sí nos pusimos bien firmes; luego de un relevamiento fue que nos encontramos con una grave problemática con los espacios públicos. Trabajamos en todas las plazas y plazoletas de Güemes. Hoy trabajamos en todas en renovación de mobiliarios y de iluminación porque la parte eléctrica estaba en estado lamentable. Fue gravísimo lo que nos habíamos encontrado. Había columnas y cables pelados, la peor era la plaza central.

Hubo un caso fatal de un niño hace unos años...

Sí, nos impulsó algo muy urgente y necesario. El trabajo se hizo gracias a la arquitecta Celeste Hognade que cambió todo el cableado y entramos con la tecnología led por lo que fue el primer municipio en trabajar con tecnología led y en un momento fuimos el municipio con mayor luminarias led porque comenzamos apenas entramos. El casco céntrico y las avenidas principales tienen luminarias led, también inauguramos la avenida Los Algarrobos. Ahora, el 25 de este mes, inauguraremos la plaza Armada Argentina, del barrio 25 de mayo. Hicimos todo, caminería, juegos, luminarias y ahora con playón deportivo.



Todo con tecnología led...

El viernes se hace la primera etapa del Complejo Deportivo también con luminaria led y también para agosto se viene el Club Talleres con esa tecnología. ¡Tenemos cancha con led! y el cerco perimetral nuevo. Nosotros apostamos a iluminar porque sabemos que la luz le cambia la vida a los vecinos. Los chicos están felices.

¿Qué pasó finalmente con la Terminal de Ómnibus?

La Terminal está de 10, después de sufrir tanto. Yo siempre agradezco al gobernador porque si no entraba Urtubey era imposible destrabar la situación. ¿Qué hizo Segura? se le ocurrió y pensó que sobre el edificio que estaba le iba a hacer la nueva terminal porque quería hacer algo rápido. Puso a dos empresas constructoras. una hizo todo el techo y la otra la base. Cuando la quería terminar no coincidía la base con el techo, eso hicieron. Explicarlo es muy simple. Y entonces se pusieron las culpas y se trabó la construcción.

¿Qué hicieron?

Hablamos con las dos empresa, con la Provincia. Las certificaciones estaban mal y la Provincia se puso a negociar. Pusieron a un equipo para destrabar la burocracia. Fuimos resolviendo y hay temas pequeños que aún están. Había una esquina trabada que yo la toqué y salió primero. Si uno hace las cosas bien sale todo rápido. Hoy construimos un anexo, que es la miniterminal, que tiene 7 boleterías, kioscos, baños, sala de espera y se inaugura en 15 días. Ahí trasladamos todo y se arranca con el final de la cubierta de la terminal. Se destrabó y avanza.

¿Qué pasó con el proyecto de la ruta nacional 34?; ¿se sabe algo?

Yo pienso que sí se va a construir.



Pero ya suspendieron las obras...

No será este año, quizás más adelante. Se necesita esa comunicación del corredor bioceánico. Pero nosotros pedimos que no nos alejen de esa autopista. Lamentablemente la rotonda que quieren hacer está a 500 metros arriba de Cobos. Entonces Güemes queda alejado. Lo que pedimos es la rotonda en frente de nuestro parque industrial para que la gente tenga una opción para llegar a Güemes. Si tenés a Salta a menos de 40 km o a Jujuy en 35 minutos nadie se va a quedar en Güemes. Yo pienso en nuestra gente.

Sabemos que asiste mucho a las escuelas rurales.

Tenemos escuelas rurales que asistimos porque tenemos situaciones complejas y de muchas necesidades. Con la cooperadora asistencial llegamos a muchas de ellas incluida una de Güemes con desayunos o merienda. a la Monseñor Tavella damos 400 desayunos. Tenemos comedores porque la situación está complicada. Lamentablemente está aumentando nuestra gente en los comedores, merenderos, y la asistencia no alcanza.

¿Qué se hizo de esa joven militante de la gloriosa JP?

Ella siempre está. Su corazón es justicialisa, peronista y siempre está. Yo siempre le inculco a todos esa doctrina y por eso es que creo que Dios me ayuda. Estuvimos al límite, con una oposición terrible, y Dios siempre me guió para tomar una decisión correcta por eso creo que hoy estamos con una comuna más ordenada y pienso que el próximo intendente se va a encontrar con todo mucho más ordenado. No voy a hablar de doctrina peronista, pero cuando una va tranquila en el trabajo que hace que todos los días, duerme tranquila y tengo un lema que me dejó mi padre: “nunca hagas el mal”.