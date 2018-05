El dólar subió ayer 20 centavos a $ 25,11 en bancos y casas de cambio de la city porteña según el promedio de los entendidos, con lo que terminó la semana con un avance de $ 1,3 (5,5%), en medio de una fuerte tensión cambiaria. El billete había tocado su máximo histórico el pasado lunes en los $25,51 al dispararse un 7,3%, pese a que la autoridad monetaria ofreció US$ 5.000 millones para intentar calmar al mercado en medio de la expectativa por la megalicitación de Lebac, que se produjo al día siguiente y cuyo resultado terminó en una renovación del 100% por un monto total de US$ 617.000 millones, según un análisis que publicó Ámbito Financiero. El panorama fue distinto el martes: el billete se hundió 3,5% (89 centavos) en medio del desarme de posiciones y buenos ingresos desde el exterior, que se sumaron a la intervención del Banco Central en el mercado de futuros de Lebac y la oferta de US$ 5.000 millones en la plaza cambiaria. En simultáneo, el Ministerio de Finanzas licitó dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza, en el marco del cual colocó deuda por $ 73.249 millones.

El billete minorista acompañó durante toda la semana al Mercado Libre y Único de Cambio (MULC), donde la divisa avanzó once centavos a $ 24,43 pese a que el BCRA otra vez colocó una órden de venta a $ 25 por US$ 5.000 millones, y terminó la semana con una alza acumulada de $ 1,17.

En esta última rueda, la moneda norteamericana operó con recorrido mixto que le hizo alternar subas y bajas y cambios de tendencia que sobre el final de recortaron gran parte de la ganancia inicial. Los precios se movieron de mayor a menor en un escenario que otra vez no contó con la presencia del Banco Central en el desarrollo de las operaciones.

La demanda y las órdenes de compra estuvieron muy activas desde el comienzo de la sesión y generaron una suba del tipo de cambio que alcanzó a tocar máximos en los $ 24,66 en los momentos de mayor presión compradora. La oferta y los ingresos desde el exterior se fueron acentuando al promediar la rueda y permitieron recortar la ganancia inicial del dólar llevándolo a mínimos en los $ 24,40 en momentos cercanos al final de la jornada.

La debilidad de las monedas regionales, por la firmeza del dólar a nivel global, también jugó en contra de la paridad cambiaria: en Brasil, el real perdió un 1,2% y en México, el peso un 1%. El dólar en el mundo trepaba hasta un máximo de cinco meses frente a una cesta de destacadas divisas, ayudado por la debilidad del euro, mientras los inversores se mostraban inquietos por la incertidumbre política en Italia.

El índice dólar lleva cinco sesiones seguidas de alzas y se encamina a una ganancia semanal del 1,3%. Ha mejorado un 5% desde mediados de febrero, entre apuestas de inversores de que las tasas de interés en EEUU tendrán que seguir subiendo para frenar la inflación. Asimismo, la titular del FMI, Christine Lagarde, transmitió al directorio del organismo la solicitud de Argentina de lograr un acuerdo stand by de acceso excepcional, que fue pedido en medio de las turbulencias financieras que han sacudido al país en las últimas semanas, informó la funcionaria en un comunicado. En el mercado de dinero, el call money se negoció a 38% TNA y los bancos hicieron "swaps cambiarios" por US$ 160 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante la compra-

venta de dólares, para lunes y martes. En el mercado a futuro del dólar (NDF) Rofex, donde se negociaron US$ 950 millones (de los cuales, el 63% fue en "roll-over" de mayo a $ 24,75 a junio a $ 25,435 con una tasa implícita de 33,67% TNA).

Las tasa de Lebac en el mercado secundario se pactaron al plazo de 34 días a 39,90% y la de 152 días al 37,90% TNA. El volumen operado fue de una cifra inusual ya que alcanzó en el mercado secundario de Lebac un equivalente en pesos de US$ 790 millones. En la plaza paralela local, por su parte, el blue subió 20 centavos en la rueda a $ 25,40 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, se mantuvo estable a $ 24,91. Por último, las reservas del Banco Central bajaron US$ 109 millones hasta los US$ 54.318 millones.

La Bolsa acumuló una suba de 6,76%

El índice Merval avanzó ayer 0,20% y en la semana acumuló una suba de 6,76%, con lo que se consolidó dentro de la marca de los 31.800 puntos.

Con la suba de ayer, el índice líder de la Bolsa porteña sumó la novena rueda consecutiva con resultado positivo.

Lo mejor de la jornada de la víspera en materia bursátil fueron las subas de los papeles de Phoenix Global Resource (+8,44%), Edenor (+6,10%), Mirgor (+4,06%) y Ternium (+2,88%). En la senda negativa se ubicaron las acciones de Transener (-3,19%) y Banco Francés (-2,60%).

“En una jornada con escasos negocios, y con baja volatilidad, las acciones lideres registraron una mejora marginal del 0,20%, en 31.869,82 puntos”, precisó Eduardo Fernández, analista. Una de los datos de la jornada fue el reducido volumen de negocios, de 908 millones de pesos, cuando tres días atrás el monto había ascendido a más de 2,153 millones de pesos. En lo que respecta al balance semanal, el índice Merval acumuló una suba de 6,76%, impulsado por el buen desempeño de las acciones de Phoenix (+29,66%), Metrogas (+29,58%) y Gas Cuyana (+23,09%). Las bajas más importantes correspondieron a Loma Negra (-7,90%), Holcim (-7,78%) y Grupo Galicia (-2,18%). En Wall Street las acciones de empresas argentinas cerraron la jornada con resultados en rojo en su mayoría. Los retrocesos más importantes se verificaron en los papeles de Irsa (-5,41%), Banco Francés (-2,82%), Banco Santander (-2,78%), Banco Macro (-2,32%) y Ter nium (-2,50%).