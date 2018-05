Negaron que el Hogar de Ancianos esté destechado

La intendenta Rita Carreras dijo que los abuelos alojados en el hogar no corren ningún peligro. Comentó que desde el 10 de diciembre el hogar no recibe ni un peso del PAMI.

Unas fotos con piezas destechadas del Hogar de Ancianos Josefina Vaca de Coronel Moldes provocó alarma esta semana por versiones que acompañaban a las imágenes y daban cuenta de que la docena de abuelos alojados allí estaban a la intemperie, pasando frío, en un asilo que, a decir verdad, nunca fue un lujo. Olvidados por sus familias o sin vestigios de ellas, estos abuelos dependientes del PAMI no tienen mayores pretensiones que llevar algo a la panza y poder recostarse sobre una almohada cuando cae el día. El hogar de Moldes los contiene con enorme esfuerzo desde hace 30 años y a pesar de su noble función social, fue blanco de ataques delictivos como el ocurrido un jueves de agosto de 2014 cuando ladrones entraron y se llevaron una pieza de queso cuartirolo, un pack de yogur con 12 potes cada uno y toda la mercadería proyectada para cocinar durante una semana. Realizaron la denuncia policial pero les dijeron que no podían hacer nada, que no había rastros para seguir.

En febrero de 2017 sonaron fuerte los rumores de derrumbe. El entonces interventor del municipio de Coronel Moldes, Rodolfo Antonelli, explicó que "se trata de un edificio viejo y por lo tanto tiene rajaduras, pero no corre ningún riesgo la estructura. Estamos trabajando en el lugar. Cuando llegué, hace 10 meses, el hogar estaba en un completo abandono. Poco a poco se fueron haciendo cosas, como por ejemplo ponerle un aire acondicionado frío-calor para los abuelos que se encuentran alojados en el lugar". Y atribuyó los rumores a una movida política en un año electoral como fue el 2017.

Con las nuevas versiones, la actual intendenta de ese municipio, Rita Carreras, negó que el hogar de ancianos estuviese inhabilitado y destacó que fue ella quien impulsó refacciones en el lugar a pesar de que "desde el 10 de diciembre no recibimos ni un peso del PAMI", dijo y aseguró que "sin embargo a los abuelos no les falta absolutamente nada".

"El jueves estuvimos con Nicolás Sivila, presidente del PAMI, supervisando y viendo las cuestiones internas del lugar, las cuales ya fueron reparadas", afirmó Carreras y agregó que queda pendiente el trabajo en un ala del edificio, que posiblemente sea el que retrataron las fotografías, "lo cual no perjudica el funcionamiento del hogar", comentó Carreras y agregó que "las intensas lluvias fueron un factor que demoró las obras, como así también los problemas económicos que atraviesa el municipio".

El edificio del Hogar Josefina Vaca es difícil de mantener porque se trata de un viejo colegio que se levantó en 1910 y muestra en su estructura los signos del tiempo. "Comenzamos con la reparación de las paredes, de dormitorios, baños, la cocina, mientras desarmamos una parte del techo que tenía una viga quebrada, sector que se decidió edificar desde cero para evitar riesgos para los abuelos. Tenemos que ser responsables en el cuidado mental y físico de nuestros adultos, está todo visado y arreglado con el PAMI", expresó Carreras.

La intendenta recordó que "como concejal, notifiqué que el lugar estaba con palos, con el techo apuntalado, nunca se hicieron reparaciones salvo un año después de mi denuncia, ahí recién arreglaron los techos y los dormitorios, antes nada".

De todos modos, la situación del edificio y de los abuelos es delicada. El año pasado también circularon dichos de los empleados del lugar que aseguraban: "Venimos a trabajar con miedo de que se nos caigan las paredes encima, se nos llueve todo a dentro, las condiciones no son buenas".

Ayudar a los abuelos

Toda ayuda que puedan brindar los lectores a quienes están solos en el ocaso de la vida será una bendición. Los empleados del Hogar Josefina Vaca admitieron que “desde que el municipio fue intervenido algunas cosas cambiaron, porque en la gestión anterior sufríamos con los alimentos, teníamos que hacer malabares para cocinar. Sin embargo, las condiciones edilicias no mejoraron sustancialmente hasta ahora que se están haciendo arreglos más importantes con la intendenta Carreras”.

El Hogar de Ancianos Josefina Ana Vaca se ubica a más de 2 kilómetros del pueblo y alberga a unos 12 abuelos. El viejo edificio funciona como asilo hace 30 años, aunque fue inaugurado como colegio en 1910. Es difícil acceder al lugar por un camino inhóspito. Los empleados que trabajan en este edificio lo hacen en bicicleta o a pie.

Las visitas siempre son bienvenidas en el hogar Josefina Vaca.