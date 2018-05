La causa de la crisis de la Argentina: es lo que nos desvela por estos días. Como premisa, no nos engañemos con cualquier salida y prestemos atención a lo que parafraseamos, respetuosamente, de la chacarera de los hermanos Ábalos: no es cuestión de "tasas más, tasas menos", sino de hacer un plan serio para reducir el déficit.

Claro: la principal causa de la crisis de la Argentina actual (y de muchas otras en el pasado) es la existencia de un déficit fiscal crónico que lleva a que el incremento sistemático del gasto público por encima de la recaudación de impuestos no pueda ser respondido por una mayor producción acorde, puesto que los timing de la expansión del gasto son mucho más veloces que las respuestas de la producción. Por supuesto, hay otras causas que explican la inflación, como la suba de costos (el dólar, las tarifas, por ejemplo), pero sin duda, una muy importante que impacta en el aumento de los precios es el persistente déficit fiscal.

Inflación y cantidad de dinero

Los economistas ortodoxos sostienen que la inflación es siempre un fenómeno monetario y consecuentemente atribuyen la suba sistemática de los precios a la creación de dinero por parte del Banco Central. Esta explicación no es excluyente de la que se ha propuesto, porque, claramente, la razón por la cual se expande la oferta monetaria es precisamente porque el gobierno acude a este instrumento para financiar su déficit. Sin embargo, como ocurre en la actualidad y ha ocurrido otras veces en la Argentina, la inflación no es menor si el Gobierno se endeuda con el extranjero para enjugar su déficit y, nuevamente, esta situación no contradice la idea de que la expansión monetaria se correlaciona, al menos parcialmente, con la inflación, sólo que en este segundo escenario, el Gobierno le vende al Banco Central la moneda extranjera en préstamo, y este último emite el dinero local equivalente: en ambos casos, el déficit se financia con emisión monetaria.

¿Emisión o deuda?

¿Qué diferencias existen entre la emisión directa de masa monetaria y la indirecta, vía endeudamiento externo, sea este otorgado por los bancos a cambio de instrumentos de garantía (Lebac, por ejemplo), o por el FMI, que exige un compromiso de llevar a cabo determinadas acciones para reducir el déficit? En principio, claramente ninguna, ya que en ambos casos el déficit es cubierto mediante la creación (directa o indirecta) de recursos monetarios propios. Sin embargo, una supuesta ventaja del endeudamiento externo sería que el gobierno o el Banco Central, dispone de una masa de reservas equivalentes al dinero emitido para pagar el déficit. A la vez, si la autoridad monetaria considera que la masa monetaria que se añade podría tener impactos inflacionarios -justamente, ese es el caso, conforme la idea de que el déficit genera inflación- echaría mano al recurso de ofrecer activos financieros que proporcionan rendimientos (Lebac), operación que se denomina esterilización de la masa monetaria adicional. El objetivo, lograr que una parte de los recursos monetarios añadidos no se orienten a la compra de dólares sino a la adquisición de éstos u otros activos que rinden intereses.

No obstante, el problema con este mecanismo es que, si no se tiene éxito en reducir la inflación, la acumulación de amortizaciones e intereses que se deben pagar por los instrumentos financieros puede complicar la estrategia de endeudamiento, a la vez que éste no puede ser indefinido, porque la suma de pagos por estos conceptos se tornaría muy elevada e impactaría, precisamente, sobre el gasto público que se pretende reducir.

¿Y la alternativa de la emisión directa? En este caso, se cuenta con una clara ventaja respecto a la anterior, porque la deuda se plantea con la propia economía, a la vez que nada impide utilizar también el mecanismo de esterilización indicado bajo el esquema anterior. La pregunta, entonces, es ¿por qué no se emplea este mecanismo, más simple y menos restrictivo, ya que no se corre así el riesgo de una disparada de las tasas de interés, o una interrupción del crédito, e incluso, peor aún, el retiro de moneda extranjera ante temores de los prestamistas?

Hay dos respuestas a esta pregunta. La primera es que, claramente, la alternativa de que los gobiernos financien su gasto creciente con emisión directa, es equivalente a "poner el zorro a cuidar las gallinas", especialmente cuando el zorro está representado por los gobiernos argentinos... o la gran mayoría de ellos cuanto menos. La segunda razón es más sutil, y tiene que ver con el fundamentalismo de los economistas ortodoxos, que hacen de la conexión entre la cantidad de dinero y los precios un acto de fe, por más que esta asociación no sea tan mecánica y tampoco, como se ha señalado, la inflación obedezca únicamente a la expansión monetaria, ya que de ser así, EEUU debería ser la economía con mayor inflación del mundo.

¿Cómo se resuelve, en definitiva, el problema de la crisis económica de la Argentina?

En opinión de quien esto escribe, el problema núcleo de la Argentina es, definitivamente, el déficit fiscal y todos los esfuerzos del país deben dirigirse al cometido de reducirlo en el menor plazo posible. Claramente, esta reducción no puede hacerse vía "shock", como los economistas ortodoxos proponen, porque, por una parte, esto supondría una inviabilidad política, con una enorme repulsa social, tanto espontánea, como la fogoneada por el populismo y grupos extremos.

Por otra parte, el “shock” también crearía otros problemas, tal vez más graves que los que se pretende resolver, porque una gran contracción del gasto acarrearía una drástica caída del PBI. Además de incrementar el desempleo y la pobreza extrema que se le asocian, consecuentemente disminuirían los impuestos, manteniendo el déficit casi sin cambios.

Conforme esto, y en su lugar, la disminución del gasto debería realizarse en conjunto con un fuerte impulso de la inversión que es generadora de empleo e incremento en el producto, efectuando el gobierno un “enroque” del gasto, reduciendo todo lo posible el gasto corriente e incrementando por esa suma la inversión pública, mientras se realiza un esfuerzo por incentivar la inversión privada.

A todo esto y hasta tanto el déficit desaparezca, éste deberá financiarse con crédito propio, o sea, con créditos del Banco Central, pero “blindando” a este último de la tentación del Ejecutivo de, “ya que estamos”, aumentar en vez de reducir el gasto público.

A tal fin, debería modificarse la potestad del Ejecutivo de fijar por sí mismo el gasto y obligarlo a que solamente una autorización del Congreso le permitiera aumentarlo, a la vez que el “blindaje” del Banco Central debería esencialmente incluir la potestad de éste de decirle “no” al gobierno, o sea, la potestad de no prestarle fondos. Asimismo, el crédito interno, además de acotado, debería estar respaldado por bonos del Tesoro con los debidos atractivos (tasa de interés) para que el Central pueda desprenderse de ellos, llegado el caso, para que no se debilite su poder de hacer frente al control de la oferta monetaria, como es su cometido.

Obviamente, lo expuesto no es un programa económico sino solamente un esbozo de ideas que, complementadas con otras cuyo desarrollo exceden el espacio de esta nota, podrían proporcionar un encarrilamiento de la economía argentina, posibilitando la baja de la inflación con menor dependencia externa, sea ésta dada por préstamos de bancos extranjeros o del FMI, ya que, claramente, cualesquiera de ellos representan idénticos riesgos, “tasas más, tasas menos”