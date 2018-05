La Juve levantó la copa y despidió a Buffon con un triunfo

La Juventus, campeona de la Serie A desde el pasado fin de semana por séptima temporada consecutiva, cerró el curso con un partido de trámite en casa ante el Hellas Verona (19º), al que derrotó 2 a 1 en la 38ª jornada, que sirvió como perfecta despedida al arquero Gianluigi Buffon.

El mítico guardamenta de 40 años anunció el jueves que abandona el club al término de esta temporada, después de 17 años como bianconero.

Buffon comenzó el partido como titular, pero en el minuto 63 fue reemplazado por Carlo Pinsoglio, ganándose en ese momento la aclamación y el reconocimiento del público de Turín, que se despidió de uno de sus emblemas más queridos de su historia.

El momento fue muy emotivo y Buffon no pudo evitar las lágrimas en su adiós de los tifosi.

El portero era el gran protagonista del día y ya había recibido los aplausos de la grada turinesa desde el calentamiento.

En el momento de su sustitución, la Juve vencía por 2 a 0, tras los goles de Daniele Rugani (minuto 49) y del bosnio Miralem Pjanic (52).

Después el Hellas Verona, ya descendido, acortó diferencias con un tanto de Alessio Cerci en el 76, batiendo ya a Pinsoglio, que debutaba en la élite, y no a Buffon.

En la recta final del partido, Stephan Lichtsteiner desperdició un penal a favor de la Juventus y el partido quedó con ese corto 2-1 en el marcador.

Buffon se fue con esta victoria, con buen sabor, para clausurar una temporada en la que la Juventus ha conseguido su séptimo Scudetto seguido en la liga italiana y su cuarto doblete nacional (Serie A-Copa de Italia) consecutivo.

El de este sábado fue su partido número 656 con la Juventus, club al que llegó en 2001 procedente del Parma.

En esta jornada tan especial para él, Buffon estuvo acompañado por sus tres hijos: el pequeño Leopoldo -en brazos de su pareja actual, Ilaria DAmico-, Louis Thomas y David Lee, junto a su ex esposa, Alena Seredova.

Las pancartas en el estadio rendían homenaje al veterano arquero: ‘17 años contigo. Gracias, Gigi‘, ‘Gigi Buffon, héroe inmoral‘, ‘Gigi, Santo Subito‘ o ‘Sólo los que intentan lo absurdo alcanzan lo imposible‘, fueron algunas de ellas.