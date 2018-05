Precaución y descanso para Messi

Lionel Messi no jugará el partido con Real Sociedad por la última fecha de la Liga de España en el Camp Nou, que tendrá como único interés la despedida formal del mediocampista Andrés Iniesta, emblema del club catalán.

El DT Ernesto Valverde confirmó hoy la ausencia del astro argentino para no arriesgar su físico a menos de un mes del inicio del Mundial Rusia 2018.

“La idea es que Leo descanse. Ha llevado una carga de partidos importantes durante la temporada, llegando a arrastrar molestias y a jugar con ellas en algunos partidos”, explicó el entrenador.

Luego, Valverde se deshizo en elogios hacia Iniesta, tras su último entrenamiento como azulgrana: “Para mí ha sido un honor haber disfrutado de Iniesta. Significa mucho por todo lo que estamos viviendo ahora mismo”.

“Cuando estás fuera sabes lo que significa para este club y cuando estás dentro lo tocas con los dedos. No hay que caer en el error de buscar una réplica de Andrés porque no la vamos a conseguir”, agregó.

Iniesta, de 34 años, abandonará el club blaugrana tras 22 temporadas, 16 de ellas en Primera División.

Durante ese ciclo conquistó nueve Ligas de España (2004-2005, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016 y 2017-2018); siete Supercopas de España (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016) y seis Copas del Rey (2008-2009, 2011-2012, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018).

Además a nivel europeo: cuatro Ligas de Campeones (2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 y 2014-2015); tres Supercopas de Europa (2009, 2011 y 2015) y tres Mundiales de Clubes (2009, 2011 y 2015).