“En Aguaray la situación es grave, la desocupación ronda el 60 por ciento”

Alfredo Darouiche es médico de profesión y asumió en la intendencia de Aguaray en 2015. Abocado de lleno a su actividad profesional y con muy poca experiencia en la política, muchos daban por hecho que no pasaría mucho tiempo para que desistiera de estar al frente de un municipio donde los índices de desocupación duplican la media provincial, en especial en los 18 parajes que conforman Aguaray, ubicado a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia y que nació al amparo de la explotación maderera y luego de la industria de los hidrocarburos. Ambas registran tan escasa actividad que solo un puñado de obreros trabaja en la destilería de Campo Durán o en las empresas que tienen a su cargo actividades en los yacimientos Campo Durán o Acambuco.

Darouiche se refirió a la situación económica y social a la que consideró como grave. “Pero que puede tornarse aún peor cuando no contemos con los recursos para solventar la cooperadora asistencial con la que le compramos comida, medicamentos y solventamos los gastos de traslado de los pacientes enfermos o bajo tratamiento médico de este municipio”, aseveró.

Esta semana estuvo en Tartagal realizando algunos anuncios el titular de Aguas del Norte...

Estuve presente pero en realidad los anuncios de obras y firma de un convenio se hizo solo para Tartagal, no así para Salvador Mazza, Aguaray ni General Mosconi. Pero Paz Posse nos prometió recibirnos cuando vayamos a Salta y se elaborará un plan de trabajo. La obra que queda pendiente de realizar y que sería una solución muy importante para Aguaray sería el acueducto que estaba previsto realizarse para captar agua desde el arroyo Capiazuty. Se comenzó con la obra pero como se suspendió hace muchos meses, los caños quedaron a la interperie y las últimas inclemencias del tiempo produjo que todo eso quede inutilizado y que la obra abandonada. En definitiva en materia de mejoras de provisión de agua no hubo nada para el resto de los municipios del departamento San Martín que tienen todos la misma problemática. La red de cañerías en el caso de Aguaray es vieja, obsoleta y se la repara utilizando gomas, o cámaras de cubiertas de vehículos porque se trabaja de una manera muy precaria por lo que otro de los problemas es la pérdida de agua y no solo en Aguaray, sino en todos los municipios vecinos.

¿Por qué no se ejecutó el acueducto de Capiazuty?

Esa era una obra muy importante en términos económicos que estaba incluída dentro del Fondo de Reparación Histórica; cuando yo asumí como intendente vinieron los responsables del Fondo a mostrarme todo lo que se iba a hacer pero quedó paralizada. Tiempo después tuvimos una reunión con el entonces jefe de Gabinete, Parodi, quien nos anunció que se iban a destinar 150 millones para obras en Tartagal y para ese mismo acueducto en Aguaray que no se había terminado con el fondo de reparación histórica. La realidad es que no se hizo nada en ninguna de esas dos oportunidades. Posteriormente, vinieron problemas propios del verano, y los caños de PVC que se habían puestos para el acueducto quedó todo abandonado.

El Fondo de Reparación Histórica como después el Fondo del Bicentenario eran recursos que la Provincia contrajo con las regalías como garantía...

Sí, pero lo que nos dijeron fue que esa y otras obras no se hacían porque en la Provincia no tenían recursos, que la Provincia está pasando un momento difícil. A Aguaray del Fondo de reparación nos han quedado pendientes de ejecutar varias obras. Las redes de agua de Villa Progreso, Matadero y Cruce, que la hicimos con recursos municipales fueron tres de esas obras. Nos deben cordón cuneta en el barrio 9 de julio, la obra del hospital que era muy importante y una cuadra de pavimento que teóricamente se la llevó el agua. Del Fondo del Bicentenario, elegimos realizar pavimentación mientras otros municipios eligieron comprar maquinarias. Hemos terminado la avenida Mitre pero nos falta otro tramo de pavimento que no se pudo realizar porque no nos dieron el dinero. Del Bicentenario nos dieron un poco más de la mitad de lo que le correspondía a Aguaray.

¿Por qué no se hizo la obra del nuevo hospital que también estaba contemplado en el Fondo de Reparación Histórica?

La Provincia hizo una expropiación de un terreno donde supuestamente se iba a levantar el nuevo hospital pero nunca la pagó. Por eso se planteó hacer mejoras en el edificio donde funciona el hospital en lugar de seguir con la idea del edificio nuevo; pero esa mejorase hizo con muchas deficiencias y vicios de construcción. Los técnicos de arquitectura de la Provincia y los del Fondo concluyeron en que no se podía hacer de dos plantas como era el proyecto original y decidieron hacerlo en la planta baja nada más y dar por terminada esa obra. Mandaron $400.000 para hacer un techado y otra obra menor en el hospital. Pero despues nos dijeron que no había dinero. Me propusieron que yo firme la renuncia para continuar la obra y que la Provincia se hará cargo de ejecutarla. Aceptaré porque el dinero no aparece a pesar de que el fondo de reparación es una ley donde se especificaba cada obra en cada municipio. Si me hubieran depositado los fondos hubiéramos contratado dos cooperativas y el hospital nuevo sería una realidad pero no me mandan los recursos. En una primera etapa para esa obra solamente estaban destinados más de 3 millones de pesos pero todo lo que hemos recibido fueron esos 400.000.

¿Cómo está la situación social en Aguaray?

Es una situación demasiado difícil; la gente viene a pedir trabajo a la Municipalidad porque Aguaray tiene una desocupación que ronda el 60 por ciento. Salvo los empleados públicos y algunos que trabajan en la destilería, o en un par de aserraderos que trabajan a medias, no hay mas nada. La gente de los parajes se defiende con agricultura familiar pero solo les alcanza para sobrevivir, para comer. Es por eso que a través de acción social solventamos 16 merenderos y le proveemos bolsones de alimentos a las familias más humildes. A través de Cooperadora le damos medicamentos, solventamos viajes a Salta que llevan a quienes están haciendo tratamiento médico y pagamos un equipo multidisciplinario porque el tema social es muy complicado. Hemos hecho un gran ahorro para que podamos comprar un equipo de rayos X que será destinado al hospital de Aguaray y que tiene un costo de 80.000 dólares. Lamentablemente este hospital no tiene ese aparato que es básico. Lo vamos a comprar por intermedio de la Cooperadora Asistencial porque no podemos prescindir de algo tan fundamental para pacientes que no tienen obra social y que son la mayoría.